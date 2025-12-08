В Тюменской области предложили запретить мигрантам работать в сфере образования

Власти Тюменской области планируют ввести новые ограничения для мигрантов. Об этом сообщило Ura.ru .

Согласно разрабатываемому законопроекту, иностранцам запретят заниматься трудоустройством и подбором персонала, а также работать в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, написал «Ридус».

При этом продолжат действовать ранее введенные ограничения на деятельность в области изготовления детских и диетических продуктов питания, розничную торговлю табачной продукцией в специализированных торговых точках, организацию грузовых перевозок, а также управление автомобилями такси и общественного транспорта.