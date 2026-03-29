«Предан России». Путин вспомнил характер режиссера Говорухина

Режиссер и народный артист России Станислав Говорухин был абсолютно бескорыстным человеком и оставался предан своей стране. В день 90-летия со дня рождения кинематографиста его лучшие качества вспомнил президент России Владимир Путин в видеообращении, сообщил официальный канал Госдумы.

Президент отметил, что Говорухин оставил заметный след не только в искусстве, но и в общественной жизни страны. Режиссера запомнили как яркого и талантливого человека, а на его работах воспитаны миллионы людей.

«Он был человеком абсолютно бескорыстным. И преданным России», — сказал Путин.

Глава государства также подчеркнул, что фильмы Говорухина сохранили популярность у нескольких поколений аудитории.

«Я не только внимательно смотрел за тем, что он делает, что и как говорит, но и для себя делал некоторые пометки в уме, полагая, что это, безусловно, будет помогать мне и в жизни, и на работе. Я и сейчас хочу сказать: Станислав Сергеевич, спасибо!» — признался президент.

Ранее совет Госдумы принял решение наградить главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян медалью имени выдающегося режиссера Станислава Говорухина.

Награду вручают за заметный вклад в развитие культуры, гуманитарные проекты, работу в сфере патриотического воспитания, а также укрепление международных связей.

Торжественный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения талантливого режиссера и государственного деятеля Станислава Говорухина, стартовал в киноконцертном зале киностудии «Мосфильм».

В зале собрались друзья и коллеги, чтобы вместе вспомнить яркие моменты, связанные с известным мастером.

Перед началом творческого вечера гости ознакомились с уникальной экспозицией, посвященной Говорухину.

На «Мосфильме» воссоздали кабинет режиссера с его письмами, шаржами, заметками из личного архива и фотографиями разных лет. Выставку дополнили картинами режиссера, а также костюмами, в которых он снимался в различных фильмах.

Памятный вечер завершится показом документальной кинохроники из жизни режиссера, состоящей из фрагментов интервью и художественных картин.

Станислав Говорухин ушел из жизни в 2018 году в возрасте 82 лет.