Маргариту Симоньян наградят медалью Говорухина

Симоньян удостоили награды за активную гражданскую позицию, значительный вклад в развитие современных средств массовой информации, а также за отстаивание интересов России за рубежом.

«Принято решение наградить медалью Станислава Говорухина: главного редактора федерального государственного унитарного предприятия „Международное информационное агентство „Россия сегодня“ Симоньян Маргариту Симоновну», — сказано в документе.

Награда, носящая имя режиссера, сценариста и общественного деятеля Станислава Говорухина, появилась по решению Госдумы в 2023 году. Ею награждают за заметный вклад в развитие культуры, гуманитарные проекты, работу в сфере патриотического воспитания, а также укрепление международных связей.