Пять приемов, которыми Путин поставит на колени Украину и Трампа. Хитрости офицера КГБ

Пресса назвала пять методов Путина для управления переговорами

Российский лидер Владимир Путин провел в роли офицера внешней разведки КГБ 16 лет. Для этого он прошел суровую подготовку. В период службы Путин отточил навык проведения разговоров так, чтобы визави ощущал себя так, как это выгодно президенту. Редакция Life.ru предположила, какими пятью приемами пользуется глава России в диалогах.

Тишина как инструмент власти

Владимир Путин мастерски использует паузы в беседе. Он не спешит с ответом, давая собеседнику почувствовать вес каждого слова.

Порой тишина длится несколько секунд, и за это время меняется эмоциональное поле диалога: оппонент начинает нервничать, подстраиваться под темп, терять заранее подготовленные аргументы.

Такая выдержка показывает, что Путин уверен в своих позициях и не поддается давлению. Пауза в его исполнении — осознанный прием, позволяющий взять инициативу в свои руки и дать понять, кто определяет ход разговора.

С позиции силы

Чем обширнее сведения о партнере по разговору, тем выгоднее позиция. Детали стоит вводить в речь как будто мимоходом.

Перед ключевыми встречами аналитики из разведки собирают все возможные данные о собеседнике Путина: имена отпрысков, супруг, партнеров вне брака, ближайших товарищей, родни, питомцев.