Пять приемов, которыми Путин поставит на колени Украину и Трампа. Хитрости офицера КГБ
Пресса назвала пять методов Путина для управления переговорами
Российский лидер Владимир Путин провел в роли офицера внешней разведки КГБ 16 лет. Для этого он прошел суровую подготовку. В период службы Путин отточил навык проведения разговоров так, чтобы визави ощущал себя так, как это выгодно президенту. Редакция Life.ru предположила, какими пятью приемами пользуется глава России в диалогах.
Тишина как инструмент власти
Владимир Путин мастерски использует паузы в беседе. Он не спешит с ответом, давая собеседнику почувствовать вес каждого слова.
Порой тишина длится несколько секунд, и за это время меняется эмоциональное поле диалога: оппонент начинает нервничать, подстраиваться под темп, терять заранее подготовленные аргументы.
Такая выдержка показывает, что Путин уверен в своих позициях и не поддается давлению. Пауза в его исполнении — осознанный прием, позволяющий взять инициативу в свои руки и дать понять, кто определяет ход разговора.
С позиции силы
Чем обширнее сведения о партнере по разговору, тем выгоднее позиция. Детали стоит вводить в речь как будто мимоходом.
Перед ключевыми встречами аналитики из разведки собирают все возможные данные о собеседнике Путина: имена отпрысков, супруг, партнеров вне брака, ближайших товарищей, родни, питомцев.
Фиксируются даты встреч, хирургических вмешательств, уровень здоровья, болезни в семье и их хронология. В результате на встрече президент России может показать свою силу через точные знания.
Пусть согласится сам
Путин владеет приемом, который в военной науке называют «рефлексивным управлением». Он строит свои аргументы так, что оппонент сам приходит к выгодным для России выводам, даже если изначально был настроен иначе.
Это достигается через точные вопросы, постановку задач и подачу информации в таком ключе, чтобы собеседник чувствовал, что его собственные интересы совпадают с предложенным вариантом.
Никаких просьб
Путин никогда не формулирует обращения в форме просьбы и избегает даже намека на это. Вместо этого он предлагает обмен, превращая разговор в двустороннюю конструктивную коммуникацию.
Вместо прямого озвучивания своих желаний он сразу выстраивает готовую схему, в которой акцент ставится на обязательствах партнера.
Такой подход позволяет выстроить переговоры так, чтобы нужное решение исходило от другой стороны. В итоге именно собеседник проговаривает то, что изначально было целью российской позиции.
Спокойствие победителя
Этот прием — умение выжидать, сохраняя полное спокойствие. Путин, как считает пресса, может часами вести разговор, не показывая усталости и не спеша к результату.
Глава государства изредка показывает такую методику в интервью. В частности, похожий прием Путин использовал при беседе с журналистом Такером Карлсоном, когда начал разговор с исторической справки.
Выдержка изматывает оппонента, заставляет его нервничать. Он начинает совершать ошибки, торопиться. В результате Путин достигает нужного ему результата, просто ничего не делая.
Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится 15 августа. Среди прочего стороны обсудят Украину. Москва ожидает, что следующая после Аляски встреча президентов пройдет в России.