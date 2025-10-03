«Не при дамах будет сказано». В выступлении Путина сквозила усталость от глупости Запада

Вчерашнее участие президента России в специальной сессии ХХII заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» оставило у меня, если честно, троякое впечатление.

С одной стороны, Владимир Владимирович был предельно серьезен и говорил о серьезных вещах: многополярном мире, упорстве Запада в нежелании принять очевидное, важности развития мира в интересах мирового большинства и о его, большинства, роли в тех глобальных преобразованиях, что имеют сегодня место быть.

Мы уже не раз отмечали, что живем в такое время, когда все меняется, и меняется очень быстро. Я бы сказал, кардинально меняется. При этом никому из нас не дано, конечно, в полной мере предвидеть будущее. Однако это не освобождает от обязанности быть готовыми ко всему, что может произойти. Владимир Путин

С другой — был по обыкновению ироничен в образности избранных им метафор. «Какой бы потенциал ни накопила отдельная страна или группа стран, всякой мощи все-таки есть предел. Российская аудитория знает, есть такое в народе выражение „против лома нет приема, окромя другого лома“. А он всегда появляется. В этом суть происходящих в мире событий. Всегда!» — произнес Путин, говоря об усилиях западной коалиции подчинить всех своей воле.

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press / www.globallookpress.com

Запад же натолкнулся на упорное и, похоже, непреодолимое для него сопротивление. С третьей же, мне показалось, что наш президент смертельно устал от глупости и неадекватности оппонентов в Европе и отчасти в США. Российский лидер, несмотря на отличную школу советской разведки, обучающей не выдавать своих эмоций, временами еле сдерживался, чтобы не сказать им все, что он, да и, чего греха таить, большинство из нас про них думает. «Честно говоря, так и хочется сказать, уймитесь, спите спокойно, займитесь наконец своими проблемами». «Вот он сказал своему собеседнику, ну вот, это же бумажный тигр, а дальше может что следовать: ну, идите тогда и разберитесь с этим бумажным тигром».

Сам факт наличия России многим не нравится. И все хотят как-то принять участие в этом историческом событии — нанесении нам стратегического поражения. И на этом поживиться. Там откусить, здесь откусить. Хочется сделать такой выразительный жест, но здесь дам очень много. Этого не будет! Владимир Путин

«Есть такие политические деятели прежде всего в Европе, которые готовы быть и быком, и козой, и бараном. Такие есть, не будем показывать пальцем».

Фото: Президент Финляндии Александр Стубб. IMAGO/Emmi Korhonen / www.globallookpress.com

Еще одно, отдельно о финском президенте Александре Стуббе, отличающемся особой словоохотливостью и воинственностью, но, очевидно (раз привел свою прежде нейтральную страну на грань открытой конфронтации с Россией), невеликим умом: «Дональд говорит, он хорошо играет в гольф. Ну, это хорошо, но этого недостаточно». Российский лидер еще много чего вчера сказал. И об успехах наших войск на фронте, и о готовности России зеркально отвечать на провокации Украины и стоящего за ней Запада, в том числе и применительно к ситуации на Запорожской АЭС. Еще, конечно же, о том, что Киеву было бы лучше сесть за стол переговоров, пока все не стало для украинского режима еще хуже. Однако больше всего Путин говорил о надежде. О надежде на благоразумие наших бывших партнеров, ставших в одночасье оппонентами и даже врагами. Благоразумии, что должно стать предохранителем от сползания Европы к новой большой войне, к которой некоторые лидеры Евросоюза стремятся с маниакальной упертостью.

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press / www.globallookpress.com

Вот только надежда эта заметно невелика. Нет на той стороне политиков, способных действовать и принимать решения на действительно государственном (я уже не говорю о мировом) уровне. Во главе стран Европы, да и самого ЕС, сегодня сплошь стуббы — самоуверенные профаны с болезненно завышенным самомнением. Ожидать от них адекватности, увы, не приходится. Тотальная глупость и некомпетентность царит сегодня в высоких европейских кабинетах. Повторюсь, мне показалось, что Путин от этой глупости заметно устал. Насколько сильно? Не при дамах будет сказано…