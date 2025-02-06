«На алтаре не должны лежать люди». Захарова — о попытках Трампа решить ситуацию в Газе
Захарова: новаторство Трампа в Газе не должно оплачиваться жизнями мирных людей
Президент США Дональд Трамп имеет свой план по ситуации в Газе — он заявил, что Америка возьмет контроль над сектором Газа и будет находиться там долгосрочно и на позиции собственника. В беседе с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что при решении подобных проблем на алтаре не должны лежать люди, страны и народы, которых приносят в жертву новому подходу.
Дипломат допустила, что для решения подобных задач можно применять эксперименты, нестандартный взгляд, когда нужно отойти на какое-то расстояние и посмотреть на ситуацию в целом и найти, увидеть, реализовать какое-то новаторское решение. Однако все это должно учитывать одну важнейшую вещь.
«Когда мир, какая-то группа стран <…> приступает к экспериментам или вот к такому новаторству, к таким вот нестандартным шагам, на алтаре не должны лежать люди, страны и народы, которых приносят в жертву вот этому новому подходу. Вот в чем проблема», — высказалась Захарова.
Она отметила, что конечно, было бы проще по примеру колонизаторов делить страны «по линейке», чтобы они веками не могли реализовать свою государственность. Границы рисовали, чтобы столкнуть народы, племена и этносы. Захарова подчеркнула, что такого подхода быть не должно.
«Вот не должно быть этого подхода, когда для того, чтобы реализовать некое новаторство, некую новую инициативу и предложить выход из ситуации... Все должны понимать, что ради этого в жертву приносятся люди, национальные группы, может быть, и социальные группы. А ведь на алтаре этого гегемонизма, этого желания бесконечно диктовать, править и экспериментировать исключительно себе в интерес и в пользу и выгоду, вот на этом алтаре уже лежат десятки, сотни тысяч мирных жителей этого региона», — заявила Захарова.
Дипломат отметила, что в Газе люди умирали долго и мучительно, находясь в абсолютной блокаде, без помощи и под завалами, которые никто не разгребал.
«В тот момент, когда жители региона поднимали руки к небу и взывали о помощи международное сообщество и все созданные для этого специализированные институты. А институты почему-то многие либо делали вид, что не видят, либо просто перечисляли через запятую это в качестве проблемы, и шли дальше», — подчеркнула собеседница 360.ru.
При этом она отметила, что Трамп еще даже не озвучил свою концепцию урегулирования, пока это только отдельные заявления.