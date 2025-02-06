Президент США Дональд Трамп имеет свой план по ситуации в Газе — он заявил, что Америка возьмет контроль над сектором Газа и будет находиться там долгосрочно и на позиции собственника. В беседе с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что при решении подобных проблем на алтаре не должны лежать люди, страны и народы, которых приносят в жертву новому подходу.

Дипломат допустила, что для решения подобных задач можно применять эксперименты, нестандартный взгляд, когда нужно отойти на какое-то расстояние и посмотреть на ситуацию в целом и найти, увидеть, реализовать какое-то новаторское решение. Однако все это должно учитывать одну важнейшую вещь.

«Когда мир, какая-то группа стран <…> приступает к экспериментам или вот к такому новаторству, к таким вот нестандартным шагам, на алтаре не должны лежать люди, страны и народы, которых приносят в жертву вот этому новому подходу. Вот в чем проблема», — высказалась Захарова.

Она отметила, что конечно, было бы проще по примеру колонизаторов делить страны «по линейке», чтобы они веками не могли реализовать свою государственность. Границы рисовали, чтобы столкнуть народы, племена и этносы. Захарова подчеркнула, что такого подхода быть не должно.