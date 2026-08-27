Мособлизбирком напомнил о новых правилах предвыборной агитации

Московская областная избирательная комиссия напомнила кандидатам и политическим партиям о требованиях к предвыборной агитации после открытия специальных избирательных счетов. Правила касаются содержания материалов, их оплаты, размещения и сроков распространения, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

Изображения совершеннолетних людей можно использовать только с их письменного согласия, если для них нет предусмотренных законом ограничений. При этом в агитационных материалах нельзя использовать изображения несовершеннолетних, в том числе детей самого кандидата. Под запретом также находятся изображения умерших людей и сгенерированные нейросетями лица и голоса.

Каждый печатный или аудиовизуальный агитационный материал должен содержать сведения о заказчике и изготовителе, тираже и дате выпуска, а также отметку об оплате из средств избирательного фонда. Финансировать агитацию за счет средств других кандидатов или партий нельзя.