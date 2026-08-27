360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Мособлизбирком напомнил о новых правилах предвыборной агитации

    Мособлизбирком напомнил о запрете использовать в агитации изображения детей

    Фото: РИА «Новости»

    Московская областная избирательная комиссия напомнила кандидатам и политическим партиям о требованиях к предвыборной агитации после открытия специальных избирательных счетов. Правила касаются содержания материалов, их оплаты, размещения и сроков распространения, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

    Изображения совершеннолетних людей можно использовать только с их письменного согласия, если для них нет предусмотренных законом ограничений. При этом в агитационных материалах нельзя использовать изображения несовершеннолетних, в том числе детей самого кандидата. Под запретом также находятся изображения умерших людей и сгенерированные нейросетями лица и голоса.

    Каждый печатный или аудиовизуальный агитационный материал должен содержать сведения о заказчике и изготовителе, тираже и дате выпуска, а также отметку об оплате из средств избирательного фонда. Финансировать агитацию за счет средств других кандидатов или партий нельзя.

    Мособлизбирком / «Макс»
    Фото: Мособлизбирком / «Макс»
    1/3
    Мособлизбирком / «Макс»
    Фото: Мособлизбирком / «Макс»
    2/3
    Мособлизбирком / «Макс»
    Фото: Мособлизбирком / «Макс»
    3/3

    Отдельные требования действуют при использовании материалов, связанных с иностранными агентами. В таких случаях необходимо размещать соответствующую маркировку — например, при использовании цитаты или изображения человека, аффилированного с иностранным агентом.

    Избирательная комиссия также напомнила о запрете подкупа избирателей, совмещения агитации с рекламой товаров, а также материалов, содержащих призывы к социальной, национальной или религиозной розни.

    Размещать агитацию разрешается в СМИ, социальных сетях и на специальных досках объявлений с согласия собственников. При этом материалы нельзя размещать ближе 50 метров от входа в помещение для голосования, а также на памятниках архитектуры, исторических зданиях и в помещениях государственных органов.

    Мособлизбирком / «Макс»
    Фото: Мособлизбирком / «Макс»
    1/3
    Мособлизбирком / «Макс»
    Фото: Мособлизбирком / «Макс»
    2/3
    Мособлизбирком / «Макс»
    Фото: Мособлизбирком / «Макс»
    3/3

    Агитация в СМИ разрешена до 00:00 18 сентября. В дни голосования — 18, 19 и 20 сентября — распространять материалы нельзя. Законно размещенная печатная агитация на стационарных конструкциях может оставаться на месте.

    Ранее Мособлизбирком провел семинар по управлению конфликтами для членов избирательных комиссий региона.