Мособлизбирком напомнил о новых правилах предвыборной агитации
Мособлизбирком напомнил о запрете использовать в агитации изображения детей
Московская областная избирательная комиссия напомнила кандидатам и политическим партиям о требованиях к предвыборной агитации после открытия специальных избирательных счетов. Правила касаются содержания материалов, их оплаты, размещения и сроков распространения, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.
Изображения совершеннолетних людей можно использовать только с их письменного согласия, если для них нет предусмотренных законом ограничений. При этом в агитационных материалах нельзя использовать изображения несовершеннолетних, в том числе детей самого кандидата. Под запретом также находятся изображения умерших людей и сгенерированные нейросетями лица и голоса.
Каждый печатный или аудиовизуальный агитационный материал должен содержать сведения о заказчике и изготовителе, тираже и дате выпуска, а также отметку об оплате из средств избирательного фонда. Финансировать агитацию за счет средств других кандидатов или партий нельзя.
Отдельные требования действуют при использовании материалов, связанных с иностранными агентами. В таких случаях необходимо размещать соответствующую маркировку — например, при использовании цитаты или изображения человека, аффилированного с иностранным агентом.
Избирательная комиссия также напомнила о запрете подкупа избирателей, совмещения агитации с рекламой товаров, а также материалов, содержащих призывы к социальной, национальной или религиозной розни.
Размещать агитацию разрешается в СМИ, социальных сетях и на специальных досках объявлений с согласия собственников. При этом материалы нельзя размещать ближе 50 метров от входа в помещение для голосования, а также на памятниках архитектуры, исторических зданиях и в помещениях государственных органов.
Агитация в СМИ разрешена до 00:00 18 сентября. В дни голосования — 18, 19 и 20 сентября — распространять материалы нельзя. Законно размещенная печатная агитация на стационарных конструкциях может оставаться на месте.
Ранее Мособлизбирком провел семинар по управлению конфликтами для членов избирательных комиссий региона.