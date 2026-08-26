Мособлизбирком провел семинар по управлению конфликтами для членов комиссий
В Мособлизбиркоме 24 и 25 августа прошел обучающий семинар для членов территориальных избирательных комиссий региона. Участники освоили практические инструменты управления конфликтами, а также методы развития эмоционального интеллекта и повышения стрессоустойчивости.
Преподаватель семинара Дарья Осокина рассказала о том, как распознавать разные стадии и типы конфликтов, выбирать оптимальную модель поведения и вести переговоры.
Отдельно разобрали техники эмпатического слушания, способы выявления собственных стрессовых триггеров и алгоритмы действий в напряженных ситуациях.
Практическую часть посвятили разбору конкретного примера — проекта «Служба заботы».
В результате занятий участники сформировали персональные стратегии реагирования и получили инструменты, которые помогут сохранять конструктивный подход и эффективно действовать даже в сложных рабочих ситуациях.