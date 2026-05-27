В Подмосковье для борьбы с борщевиком применили гексакоптеры

В Подмосковье для борьбы с борщевиком начали активно использовать гексакоптеры и другую специализированную технику. В регионе начался сезон обработки территорий от опасного растения, которое быстро разрастается и может вызывать тяжелые ожоги кожи.

Особенно эффективно аэродроны применяют на больших площадях и в труднодоступной местности. Внутри беспилотников находятся баки со специальным раствором, который точечно распыляется на заросли борщевика.

«Это у нас гексокоптер, с помощью которого мы обрабатываем борщевик. Он очень эффективен на больших площадях и точечно разбрасывает химию», — показал устройство оператор агрокоптера Дмитрий Ретюнский.

Для борьбы с опасным растением в регионе используют сразу несколько методов. На небольших участках работают пешие бригады с ранцевыми распылителями. Для болотистой местности и зарослей вдоль рек применяют болотоходы.

