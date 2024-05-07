Мишустину предсказали сохранение поста премьер-министра России | 360°

Эксклюзив 07 мая 2024, 20:03 Мишустину предсказали сохранение поста премьер-министра России Политолог Светов спрогнозировал сохранение Мишустина на посту вице-премьера

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После завершения инаугурации и вступления Владимира Путина в должность президента России все правительство ушло в отставку. Новый кабинет министров впервые в истории новой России соберут через утверждение в Госдуме и Совете Федерации. Своими прогнозами с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко поделился политолог Михаил Светов.

Он подчеркнул, что с уверенностью может сказать, что глава правительства Михаил Мишустин сохранит свой пост. За последние четыре года во главе кабинета министров он, по словам Светова, справился с весьма большими вызовами.

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«Пандемия, обеспечение функционирования российской экономики в условиях специальной военной операции и почти 20-ти тысяч санкций против нашей страны. Я думаю, что президент оценивает лучше, чем кто-бы то ни было, что удалось сделать правительству. Поэтому Михаил Мишустин продолжит свою деятельность», — допустил собеседник 360.ru.

По прогнозу политолога, останутся на своих местах хорошо проявившие себя министры и вице-премьеры. На первое место он поставил курирующего топливно-энергетический комплекс заместителя председателя кабмина Александра Новака и главу Минэнерго Николая Шульгинова.

Санкции обрушились же прежде всего на эту отрасль: отказ от поставок газа в Европу, поиски новых путей — все эти ограничения цен на нефть, плюс танкерный флот пришлось находить, решать вопросы страхования. Но тем не менее при всех колебания мы продолжаем получать весомые доходы от нефтегазовой отрасли. Михаил Светов политолог

Светов добавил, что также хорошо показали себя члены правительства, отвечающие за сектор промышленности, и глава Минфина Антон Силуанов, который стал главным по всем вопросам, связанным с экономикой.

«Неслучайно Путин обращался на многих совещания к его авторитету и подчеркивал, что он человек прижимистый, каким и надлежит быть министру финансов», — добавил политолог.

Сделать прогноз об отставках министров эксперт отказался, объяснив, что его прогнозы могут не сбыться, и предложил дождаться окончательного решения. Также он напомнил, что новый кабинет министров впервые проведут через новую процедуру назначения, которая появилась после внесения поправок в Конституцию.

Министрам предстоит пройти через Государственную думу. В одном из интервью Путин говорил, что нужно серьезно относиться к этой процедуре, потому что, если министр не сможет перед депутатами внятно и четко объяснить, чем занимается, какие цели перед ним стоят и как он их будет достигать, вряд ли его утвердят. Михаил Светов

Он добавил, что руководителям силового блока предстоит такая же беседа с членами Совета Федерации.

Президент России Владимир Путин сразу после инаугурации подписал указ о сложении полномочий действующего правительства. При этом все сотрудники продолжат исполнять свои обязанности до создания нового кабинета министров. Указ вступил в силу в день подписания.