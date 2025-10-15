Сегодня 11:20 Самый молодой губернатор. Что известно о Федорищеве, эксцентрично уволившем главу района 0 0 0 Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com Власть

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уволил главу администрации Кинельского района с использованием нецензурной лексики. Что известно о самом молодом из глав регионов России — в материале 360.ru.

Биография Вячеслава Федорищева Федорищев родился 14 июля 1989 года в Волгодонске Ростовской области. Его отец — владелец крупнейшего книжного магазина в городе. В 2010-м будущий губернатор окончил Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации по специальности «менеджер организаций». Он также известен как автор песен: в 2013 году Федорищев записал мини-альбом «Поджигай, осень», в который вошли четыре композиции.

Карьера Федорищева Позже Федорищев перешел в Минэкономразвития на пост референта департамента стратегического управления, госпрограмм и инвестпроектов. Затем стал советником министра экономразвития Алексея Улюкаева. В 2015 году возглавил департамент стратегического развития и участвовал в разработке стратегии социально-экономического развития России до 2030 года. В 2016-м его назначили заместителем губернатора Тульской области. С октября 2018 года он стал первым замом, тогда же его включили в президентский кадровый резерв. В октябре 2022-го Федорищев занял пост первого замгубернатора Тульской области — председателя правительства Тульской области. Уже через полтора года его назначили врио губернатор губернатора Самарской области. В сентябре 2024 года Федорищев стал главой региона.

Скандал с увольнением чиновника Накануне по соцсетям разлетелось видео, на котором губернатор Самарской области увольняет главу Кинельского района Юрия Жидкова. Перед этим он раскритиковал чиновника и выразил недовольство процессом реконструкции социально значимых объектов, в числе которых оказалась местная школа и дом культуры. На видео запечатлели разговор губернатор и главы района. Оказалось, Федорищев после после проверки увидел под деревом камень с табличкой: «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны». Сама табличка была искорежена. «Уволен *****», — заявил он, хлопнув подчиненного по плечу. Позже Федорищев подтвердил, что отправил Жидкова в отставку из-за недостаточной вовлеченности администрации в работу по ремонту соцобъектов.

К сожалению, дом культуры, школа и многие другие объекты не были достаточным образом вовлечены в работу муниципальной власти. Поэтому мною было принято решение о том, что глава Кинельского района уходит в отставку. Вячеслав Федорищев губернатор Самарской области

Еще одной причиной отставки он назвал отношение Жидкова к состоянию памятного камня у школы.

Кто заступился за Жидкова Губернатора Самарской области резко раскритиковала журналистка Анастасия Кашеварова. «Уволить, вероятно, справедливо. Уволить на камеру с матюками и толчками — низко и подло. Наигранно и недостойно», — сказала она. Кашеварова напомнила, что глава региона намного моложе уволенного чиновника. Вместо реальных дел Федорищев продемонстрировал «базарный популизм», отметила журналистка. После увольнения Жидкова экстренно госпитализировали в местную больницу отдела кардиологии, сообщил Telegram-канал Mash. «У экс-чиновника диагностировали гипертонический криз», — написали авторы поста. После скандала чиновник признался, что ему обидно и он не понимает, за что его уволили.

Скандал с «Крыльями Советов» В начале октября 2024 года Федорищев встретился с игроками самарского клуба «Крылья Советов». Капитан Александр Солдатенков попросил его вмешаться на фоне сообщений об увольнении главного тренера команды Игоря Осинькина. Глава региона по итогам встречи заявил, что кадровых перестановок не планируется. В ноябре Федорищев заявил о многомиллионных долгах клуба за взятки судьям. «Крылья Советов» задолжали 36 миллионов рублей неким коррупционерам в судейском корпусе, указал губернатор. Тогда же он отстранил руководство команды от должностей.

Конфликт с Кридом из-за Мизулиной В сентябре этого года Федорищев вмешался в конфликт певца Егора Крида и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Поводом стали слова последней о «непристойных сценах» на концерте рэпера в «Лужниках». Крид в ответ обвинил главу ЛБИ в лицемерии и цензуре. Губернатор Самарской области предложил Криду встретиться лично, чтобы по-мужски объяснить рэперу, «почему нельзя обижать девушку, даже если она не права».

Личная жизнь, состояние и награды Федорищева Губернатор Самарской области женился на Александре Федорищевой, до переезда в Самару она работала в Политехническом музее. В 2023-м глава региона заработал 8,6 миллиона рублей. В его собственности — квартира площадью 73 квадратных метра в Москве. Доход жены составил 1,5 миллиона рублей. Она владеет автомобилем Wey 05, акциями 14 компаний и инвестиционными паями трех фондов. Федорищева наградили орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».