«Уволен ***». Глава Самарской области сорвался на главу района за плохой ремонт

Губернатор Самарской области отправил в отставку на главу Кинельского района

В Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев устроил показательную взбучку главе Кинельского района Юрию Жидкову — и уволил его, употребив нецензурную лексику. Видео эмоциональной сцены разлетелось по соцсетям.

Поводом стал, казалось бы, пустяк — камень у здания, где шел ремонт. Федорищев, осматривая объект, спросил:

— То есть это просто камень?

— Да, — ответил ему Жидков.

— Уволен ***, — коротко резюмировал губернатор.

После этого глава региона объявил, что Жидков освобожден от должности, и пообещал в ближайшее время назначить нового руководителя района.

В своих соцсетях Федорищев объяснил, что недоволен тем, как местные власти относятся к ремонту домов культуры, школ и других соцобъектов.

Юрий Жидков руководил Кинельским районом с осени 2020 года. До этого был первым замом и исполняющим обязанности главы.

Ранее бывшего исполняющего обязанности замгубернатора Кубани задержали по подозрению в хищениях гумпомощи.