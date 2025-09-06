Сегодня 03:30 Контроль России над континентом. Путин одним шагом взял Европу в клещи: зачем понадобился Трансарктический коридор Экономист Колташев: Трансарктический коридор имеет огромное значение 0 0 0 Фото: Rosatom/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com Власть

Пока Европа спорила об Украине, Москва занялась более важным делом. Новый арктический путь сошьет всю страну в единую систему: за счет атомных ледоколов транзит между Европой и Азией переведет Россию в статус сверхдержавы. Как будет работать Трансарктический коридор, какие выгоды он принесет россиянам и как повлияет на весь мир — в материале 360.ru.

Что такое Трансарктический транспортный коридор Президент России Владимир Путин 5 сентября 2025 года объявил, что Трансарктический транспортный коридор начнет работать круглосуточно. Этим коридором Россия объединяет в один маршрут Арктику, Балтику и Дальний Восток, связав Санкт-Петербург и Владивосток через Северный Ледовитый океан. Трансарктический коридор призван обеспечить России и партнерам короткий, безопасный и выгодный путь к рынкам Азии, Индии, Персидского залива и Африки. Интерес к маршруту появился и у российских, и у иностранных перевозчиков, причем речь идет не о разовых проходах, а о наращивании стабильной, постоянной работы. В перспективе Трансарктический транспортный коридор объединит ключевые мировые центры, как промышленные, так и энергетические. К ним подключатся потребительские рынки десятков стран — перевозка грузов по коридору будет и дешевле, и быстрее, чем через альтернативные маршруты.

Что входит в Трансарктический транспортный коридор Основой Трансарктического транспортного коридора стал Северный морской путь. По сути, речь идет об эволюции этого маршрута. К нему стратегически подшили арктические порты (Мурманск, Архангельск и другие вдоль пути), а также устья сибирских рек, чтобы подтягивать сырье из глубины материка к побережью. На суше коридор опирается на железные дороги: через северные порты грузы переправляются в центр страны и на экспорт, а на Дальнем Востоке нагрузку с Транссиба и БАМа частично заберет на себя арктическая ветвь. Дальше подключаются автомобильные магистрали, чтобы довезти контейнер «до двери» или до ближайшего хаба. Важная часть — логистические центры и терминалы: строятся новые площадки такие как ТЛЦ «Артем», и расширяются мощности в Санкт-Петербурге, Мурманске, Владивостоке.

Где пройдет Трансарктический транспортный коридор Маршрут поднимается на Кольский полуостров, через Мурманск и Архангельск выходит в Арктику и дальше тянется вдоль северных морей России. Морская часть идет через Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря, затем через Берингов пролив — к портам Дальнего Востока, прежде всего к Владивостоку. По пути ключевые точки: Новая Земля, Диксон, Сабетта, Дудинка, Тикси. Длина только арктического отрезка Северного морского пути составляет около 5600 километров. Сам путь из Азии в Европу оказывается короче, чем через Суэцкий канал, более чем на 10 тысяч километров. Это значит - меньше топлива, быстрее доставка и ниже расходы.

Что дает России новый путь В перспективе Трансарктический транспортный коридор обеспечит России серьезное стратегическое преимущество. Это доступ к новым рынкам, интерес партнеров на глобальной карте. Как отмечал Путин, коридор позитивно повлияет на развитие Арктики и Дальнего Востока. Появятся новые порты, терминалы, дороги, рабочие места, круглогодичный доступ к ресурсам Таймыра, Ямала и Якутии. Кроме того, когда южные маршруты упираются в чужие проливы и политические риски, собственная северная «магистраль» в своей юрисдикции просто необходима. Важно и укрепление связей с Азией, прежде всего с Китаем: короткое плечо, устойчивые цепочки поставок и статус России как ключевого трансконтинентального мостика. Доступ к Трансарктическому транспортному коридору, по концепции, получат не только российские компании. Пустят страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии, разрешат работу Индии и странам Африки.

Это полет на Луну? Уже на форуме во Владивостоке многие участники признали: Трансантарктический транспортный коридор — проект сложный. «Сегодня мы говорим о том, как нам подойти к реализации большого, масштабного проекта, который может быть сопоставим с полетом на Луну», — заявил заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов. Министр транспорта России Андрей Никитин предположил, что Северный морской путь нужно в перспективе сделать полностью беспилотным. Чиновник счел наиболее серьезным вопросом тему железнодорожных путей, речного сообщения и подходов к портам со стороны реки.

Когда Трансарктический транспортный коридор заработает, экономика города будет совершенно другой и капитал будет другой. Здесь логистика будет построена по новым принципам. Здесь безграничные возможности. Игорь Шувалов председатель ВЭБ.РФ

Трансантарктический транспортный коридор, как добавил председатель Морской коллегии Николай Патрушев, станет основой не только для экономического роста, но и для обеспечения национальной безопасности в Арктической зоне проекта. Есть и финансовые вызовы: проект дорогой, санкции замедлили часть поставок и судостроения, частные инвесторы пока проявляют осторожность. Тем не менее по мере ввода ледоколов, портов и баз, эти риски будут все более управляемы. Что с ледоколами Атомный ледокольный флот, уникальный в мировом масштабе, развивается как раз на базе Северного морского пути. Уже в строю несколько универсальных атомоходов проекта 22220 («Арктика», «Сибирь», «Урал», «Якутия»), заложены новые корпуса, идет строительство сверхмощного «Россия» (проект 10510, «Лидер»). План — к середине следующего десятилетия иметь такую группировку, чтобы обеспечивать постоянную проводку по всей трассе. Параллельно строятся дизель-электрические ледоколы, буксиры и суда обеспечения для портов и рек. Придется дополнять и флот танкерных судов для северного завоза. По данным «Коммерсанта», сейчас в России фиксируется дефицит таких судов.

Кто будет пользоваться коридором Сегодня основной внешний грузоотправитель на Севморпути — Китай. Для Пекина это часть «Полярного шелкового пути»: быстрее и дешевле доставлять грузы в Европу и вывозить купленные энергоносители из России. Арктика сокращает путь с северо-востока КНР до большинства портов Старого света на 30-40% — по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал. Еще в 2023 году власти допускали возможность подключения Китая к выполнению программ по Северному морскому пути. Китайские верфи, теоретически, могли бы реализовать некоторую часть судостроительного сегмента. Россия правит мировой торговлей Ключевая задача Трансарктического коридора — обеспечить гарантированный доступ к странам Юго-Восточной Азии, Индии, Персидского залива и Африке. По сути, речь идет о переформатировании всей мировой торговли в целом. Руководить ей теперь будет Россия — в перспективе. Экономист Василий Колташев в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой объяснил, что Трансарктический коридор пока только дает России возможность пересмотреть правила глобальной торговли. Внешнюю поддержку проекта и в самом деле мог бы оказать Китай. Ведь коридор позволит снять целый ряд вопросов и часть угроз с китайской торговли. Запад, объяснил Колташев, по отношению к КНР ведет себя все более агрессивно. «В какой-то момент водные пути могут стать не такими уж безопасными. Могут возникать проблемы, связанные с диверсиями, с терактами — разница только в том, что диверсии санкционированы на государственном уровне. Как, к примеру, нацисты к нам забрасывали диверсантов», — пояснил экономист.

Поэтому для Китая Трансарктический коридор - это удобный путь для переброски товаров в Европейский союз. Может быть, и на американское восточное побережье, где находятся Нью-Йорк, Бостон и важные центры торговли США. Чем важен Трансарктический коридор для России По мнению экономиста, новый путь требуется Москве и для внутренних нужд. В регионе идет развитие добычи полезных ископаемых. Поставлять их можно с помощью целых флотилий, ведомых ледоколами. Полезные ископаемые маршрут позволит переправлять не только на Дальний Восток. Продавать их будет удобнее тому же Китаю, и в другие страны — по всему миру. «Коридор позволяет начинать вывоз добытых энергоресурсов на севере, в зоне, где танкеры могут принимать на себя груз, что очень удобно. Но все это остается под политическим вопросом. Многое зависит от поведения Европейского союза, например, в отношении Китая», — добавил экономист Колташев.

Чего ждать от США По мнению Колташева, глава Белого дома Дональд Трамп может отнестись к российским планам развития в Арктике негативно. Американский политик годами высказывал интерес к Гренландии и в целом США хотели бы получать какие-то бенефиты от этого региона. «Как Трамп может относиться к успешным и перспективным проектам тех, кого он считает врагами Соединенных Штатов? Он видит США как ядро мировой экономики. Считает, что его страна должна принимать важнейшие международные экономические решения и контролировать важнейшие торговые пути», — отметил экономист. Колташев полагает, что для этого у США «большой флот, для этого у них большие амбиции и много слов для критики». В реальности же, по мнению экономиста, сделать что-то с Трансарктическим коридором администрация Трампа не сможет.