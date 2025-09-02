Сегодня 04:21 Китайская схема Путина сработала. Поездка на ШОС предопределила судьбу Украины «ИноСМИ»: саммит ШОС в Китае показал силу Глобального Юга 0 0 0 Фото: Huang Jingwen/XinHua / www.globallookpress.com Власть

Украина и западные страны были шокированы саммитом в Китае. Встреча в Тяньцзине оказалась далеко не протокольным мероприятием. Его участники показали уважение к президенту РФ Владимиру Путину со стороны мировых лидеров и продемонстрировали, что Россия вовсе не находится в изоляции. Обозреватель «ИноСМИ» счел, что мероприятие окончательно решило и судьбу Украины.

Уверенность Путина Автор материала предположил, что попытка стран Запада втянуть Россию в серьезный конфликт, а затем изолировать, оказалась обречена. Кремль сформировал пул надежных союзников. Теперь же, полагает публицист, у «западных элит» больше нет ни оснований, ни рычагов давления на Москву. Он обратил внимание и на интервью Путина агентству «Синьхуа» накануне саммита. Президент России демонстративно не стал затрагивать украинский вопрос. Москва, как предполагает автор материала, тем самым показала, что ее спор с Киевом остается двусторонним.

Фото: President of Russia Office apai/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Любая внешняя вовлеченность в него лишь поднимает градус и расширяет конфликт. Привлекать к украинскому кризису Глобальный Юг означало бы навязывать партнерам неприемлемые условия, чего Россия делать не хочет, как считает автор «ИноСМИ».

Весомый вклад ШОС В том же материале автор приводит оценку CNN. Этот телеканал обратил внимание, что на членов ШОС, в числе которых Китай, Россия, Индия, Иран, Пакистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, приходится значительная доля мировых энергоресурсов и почти 40% населения Земли. И этот важнейший саммит стал прямой демонстрацией более тесных связей между Китаем и Россией. Президент РФ на мероприятии прямо заявил, что ШОС закладывает основу для «новой системы» безопасности в Евразии — позиционируя ее как альтернативу альянсам под руководством Запада, таким как НАТО.

Фото: President of Russia Office apai/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Глобальный Юг в этом контексте, как полагает автор «ИноСМИ», формирует надежную основу многополярного мира. Россия, Китай и Индия играют более заметную роль в БРИКС или ШОС, но и менее крупные государства здесь имеют и вес, и право слова.

Дракон приветствовал Слона Примером умения налаживать отношения внутри блока публицист назвал визит в Китай премьера Индии. Лидеры крупнейших по численности стран открыто обсудили политические и военные разногласия. Затем председатель КНР заявил, что «Дракон и Слон должны объединиться» — этого на Западе услышать не ожидали. Индии здесь прочили роль главного оппонента Китая, теперь же Дели выбрал самостоятельный путь. На это же обратили внимание аналитики Reuters. В агентстве заметили, что Си Цзиньпин и Моди стремятся объединиться, чтобы противостоять давлению со стороны Запада. Их встреча состоялась всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп ввел карательные пошлины на индийские товары. «Действия Трампа нанесли ущерб десятилетиям тщательно выстроенных связей США с Нью-Дели, который, как надеялся Вашингтон, должен был стать региональным противовесом Пекину», — отмечало агентство. Что ждет Украину? В «ИноСМИ» допустили, что такой ход напугал страны Запада. Встреча и взаимопонимание лидеров стран Глобального Юга не даст Европе и США реализовать их политику. Это, в свою очередь, приведет к гарантированному поражению Украины, которая давно пользуется только заемной силой. Автор материала полагает, что Востоку военные конфликты не нужны вовсе. Это только Запад хотел бы пересмотреть итоги Второй мировой, чего ему нельзя позволить сделать.