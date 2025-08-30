Путин дал интервью агентству «Синьхуа» в преддверии визита в Китай

Президент России Владимир Путин в преддверии официального визита в Китай дал письменное интервью китайскому агентству «Синьхуа». Текст опубликовали на сайте Кремля.

Это уже стало традицией, когда российский лидер перед крупными зарубежными поездками дает интервью местным журналистам. В нем он раскрывает важные аспекты двусторонних отношений.

Путин отправится в КНР с ответным визитом по приглашению председателя Си Цзиньпина. По его словам, он с большим удовольствием снова посетит город Тяньцзинь, где состоится саммит ШОС. Сами российско-китайские переговоры пройдут уже в Пекине.

Путин обсудит с Си Цзиньпином, в частности, экономические и культурно-гуманитарные связи, взаимодействие в сфере политики и безопасности.

«Российско-китайская стратегическая связка выступает в качестве стабилизирующего фактора. <…> Российские концептуальные предложения построения единого пространства равной и неделимой безопасности в Евразии перекликаются с инициативой Председателя КНР Си Цзиньпина по глобальной безопасности», — отметил он.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин 2 сентября проведут переговоры в формате «один плюс четыре».