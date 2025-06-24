На Западе услышали? Как связаны заявление Путина об «Орешнике» и американские атаки на Иран

Президент Владимир Путин объявил о начале серийного производства баллистической ракеты «Орешник». И сделал он это во время американских ударов по Ирану и визита главы МИД этой республики в Россию. Связано ли это и будет ли БРСД поставляться на экспорт странам-союзникам, на стриме 360.ru ведущей Регине Ореховой рассказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам и военный эксперт Евгений Михайлов.

По мнению эксперта, подобное заявление на фоне визита в Россию главы МИД Ирана Аббаса Аракчи вполне может быть политическим шагом.

«Потому что, во-первых, мы помним возмущение госсекретаря США Марко Рубио, который сказал: „Почему это министр иностранных дел Ирана полетел в Москву, а не к нам? Мы же предлагаем суперусловия, мы же сделку предлагаем, а они вот такие нехорошие. Более того, не согласны прекратить боевые действия. Мы будем их бить, а они вот не соглашаются“. Так что все это не случайно. Я думаю, что Иран еще удивит западных партнеров Израиля», — отметил Михайлов.

Также политолог обратил внимание на практически совместные заявления в защиту Ирана трех ядерных держав: России, Китая и Пакистана».

«Это очень все серьезно. Я думаю, что запугивание в дальнейшем особо не пойдет. Да, обмен ударами будет, но серьезные атаки с применением тактического оружия против Ирана вряд ли последуют», — подчеркнул военный эксперт.

Регина Орехова назвала шаг Путина тонкой политической игрой, которая была проведена «потрясающе, без каких-то громких заявлений и топаний ногами». Ведущая задалась вопросом, услышали ли это на Запада. По мнению Михайлова, западные лидеры как надо оценили эти слова.