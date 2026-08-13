Форум решений «Влияй на власть с ЛДПР!» собрал более 1,5 тысячи организаций

Представители более 1,5 тысячи общественных организаций, благотворительных фондов и других объединений стали участниками Всероссийского форума решений «Влияй на власть с ЛДПР!». Он открылся с основной темы — «За нашу русскую победу».

Участники обсудили статус, выплаты и права бойцов, реабилитацию, адаптацию и семьи защитников, а также тыл, волонтеров и гуманитарную помощь.

«Здесь очень много вопросов. Я сама являюсь волонтером, и мы до сих пор не защищены. Считаю, что каждый боец на СВО заслуживает награды. Третий момент — нужды для бойцов. В каждый приезд мы вместе с партией ЛДПР активно спрашиваем, в чем они нуждаются, и собираем гуманитарную помощь», — рассказала волонтер и член ЛДПР Ксения Мухина.

Ветеран СВО с позывным Зятек признался, что планирует вступить в партию.

«Потихонечку готовим документы. Дальнейшие планы на жизнь — жить, трудиться на благо народа», — отметил мужчина.

Баллотироваться собрался еще один участник спецоперации — ветеран с позывным Кальмар.

«Буду баллотироваться обязательно, чтобы продвигать идеи партии и простых людей для реализации. Это необходимо, это важно», — подчеркнул он.

Одна из инициатив ЛДПР — запрет продажи вейпов в России. В пяти субъектах страны эту идею уже реализовали.

«На осенней и весенней сессии 2027 года эти решения также будут принимать в других субъектах. Мы к определенному времени получим фактическое ограничение продажи вейпов на всей территории Российской Федерации. Вот реальные результаты работы депутатов ЛДПР», — рассказал замруководителя партии Сергей Леонов.

Глава партии Леонид Слуцкий обратил внимание на необходимость объединения усилий и совместного решения задач, требующих быстрых действий.

«И ЛДПР взяла на себя непростую задачу — объединение усилий тех людей, которые способны решать, которым доверяют люди», — подчеркнул политик.

Итогом форума стала работа ЛДПР с некоммерческими и общественными организациями.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил не штрафовать водителей, забывших автодокументы.