Фейк: Анна Цивилева призвала не допускать переезда россиян в Армению

Видео с Цивилевой о недопустимости переезда в Армению оказалось дипфейком

В Сети распространилось видео, в котором заместитель министра обороны России и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева якобы выступает против переезда россиян в Армению и призывает граждан помогать России «на фронте», а не «поднимать экономику Армении». 360.ru проверил эти сообщения.

Фейк

Авторы публикаций распространяют видеоролик, в котором Анна Цивилева якобы заявляет, что россияне не должны переезжать в «недружественные страны», в частности в Армению. По версии авторов, чиновник считает, что вместо переезда граждане должны помогать России на фронте.

Правда

На самом деле распространяемое видео является дипфейком. Для его создания использовали фрагмент доклада Анны Цивилевой президенту России о мерах поддержки ветеранов СВО.

Оригинальная запись была опубликована еще 15 января 2025 года. В докладе речь идет исключительно о поддержке ветеранов специальной военной операции. Никаких высказываний о переезде россиян в Армению или другие страны в нем нет.

Среди распространителей дипфейка оказался Эрнест Варданян, который сейчас проживает в Молдавии. В 2010 году его, на тот момент гражданина Приднестровья, задержали за госизмену.

Варданян работал на радио Приднестровья, корреспондентом тираспольского представительства агентства «Новый регион», до момента задержания был штатным сотрудником кишиневской газеты «Пульс».

После ареста Варданяна глава МГБ Владимир Антюфеев заявил, что со стороны спецслужб Приднестровья к нему нет никаких претензий в связи с журналистской деятельностью.

«Мы имеем к нему претензии как госбезопасность, в связи с той преступной деятельностью, которую он как гражданин ПМР осуществлял в пользу другого государства, в пользу другой спецслужбы, с которой он вступил в правовые отношения и дал обязательства работать в ущерб народу и государству Приднестровья», — сказал тогда Антюфеев.

Варданяна приговорили к 15 годам лишения свободы. Спустя некоторое время, его помиловали и выпустили, и он обосновался в Молдавии.

Таким образом, информация о том, что Анна Цивилева выступила против переезда россиян в Армению и призвала вместо этого помогать стране «на фронте», не соответствует действительности. Распространяемый ролик представляет собой дипфейк, созданный на основе ее доклада президенту о поддержке ветеранов СВО.

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