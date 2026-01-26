Бриллианты, спекулянты и голод: ФСБ рассекретила архивы о блокаде Ленинграда
ФСБ опубликовала архивные материалы о работе НКВД в блокадном Ленинграде
Федеральная служба безопасности России обнародовала уникальные архивные документы, посвященные деятельности органов НКВД в годы блокады Ленинграда. О публикации материалов, освещающих скрытые стороны жизни и обороны осажденного города, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обнародованные документы включают в себя отчеты и секретные донесения начальника управления НКВД Петра Кубаткина, которые он направлял в Государственный комитет обороны. В материалах подробно описывается работа спецслужб по ликвидации немецких и финских агентов.
Рассказывается также и о борьбе с захлестнувшей город преступностью. В частности — с масштабными хищениями продовольственных ресурсов.
Согласно оперативным сводкам за 1941 год, чекисты изъяли у теневых дельцов и «расхитителей социалистической собственности» внушительные запасы золота, сотни бриллиантов и около 800 тысяч рублей.
Запасали враги народа и еду, следует из рассекреченных документов. У спекулянтов за тот же период времени конфисковали сотни тонн продовольствия — от муки до мяса. Эти продукты скрывались от распределения в условиях катастрофического дефицита.
Чудо, которого не видел свет
В архивных сводках также отражена и высокая цена, которую заплатили сами сотрудники ведомства за удержание правопорядка и оборону. Из 30-тысячного корпуса НКВД, направленного на передовую, погибли более 8000 человек, как докладывал Кубаткин начальству в начале весны 1942 года.
При этом рацион оставшихся в строю был крайне скудным: рядовому сотруднику полагалось лишь 150 граммов хлеба и минимальные порции крупы и мяса, что фактически ставило их на грань выживания вместе с остальными горожанами.
Отдельный блок документов посвящен настроениям ленинградцев после прорыва блокадного кольца, который современники называли «не наступлением, а чудом, которого еще не видел свет».
В спецсообщениях приводятся свидетельства очевидцев, описывающих всеобщее ликование и готовность изнуренных людей работать еще усерднее ради окончательного разгрома противника.
Ранее ФСБ рассекретила документы об обращении нацистов с военнопленными в Крыму.