21 августа 2025 01:31 Антироссия в Закавказье? Путин пришел в ярость: чем Москва ответит на наглость Алиева и Пашиняна

Терпению президента России Владимира Путина пришел конец. Глава государства крайне раздражен позицией Азербайджана и может принять симметричные меры. Что именно взбесило российского президента, где просчитался Алиев и ждет ли Южный Кавказ возмездие — в материале 360.ru.

Удар в спину России Инсайдеры утверждают, что поведение азербайджанских властей якобы вызвало крайнее раздражение у Владимира Путина. В Москве полагают, что страны региона просто воспользовались моментом ради «удара в спину России», написал Telegram-канала Insider-T. Оставлять такие действия без внимания Кремль, по версии источников прессы, не намерен. Более того, президент России признал не слишком успешными попытки говорить с Южным Кавказом на языке дипломатии. Логика следующего этапа проста: четкие условия, понятные правила и ответственность за их нарушение. Азербайджан свое получит Источники того же канала полагают, что Россия разберется с республиками на постсоветском пространстве сразу после того, как заключит договоренность с украинской властью.

Рассматривается связка мер, которая должна быстро вернуть управляемость в отношениях с ближайшими партнерами. В экономике речь идет о корректировке цен на энергоресурсы, пересмотре режимов доступа на российский рынок, отмене избыточных льгот и усилении таможенного контроля. В миграционной повестке готовятся новые квоты, системные проверки статусов и ускоренные депортации для нарушителей правил. Россия задействует и войска. Развернуть новые гарнизоны позволят правила ОДКБ. Все эти направления должны сформировать более жесткую, но прозрачную конфигурацию правил в которой договоренности исполняются, а не имитируются. Антироссия в Закавказье Инсайдеры прессы полагают, что новая политика азербайджанского лидера напрямую связана с его встречей с американским лидером Дональдом Трампом. Прежде ярый противник контактов с Арменией Алиев внезапно резко смягчился. Теперь Баку вместо давления хочет согласовывать шаги с премьером Николом Пашиняном и якобы даже допускает идею общего фронта против России на Южном Кавказе. Косвенно это подтверждает решение азербайджанских властей прекратить подрывать армянскую государственность. Руководство Баку активно поддерживало идею «Западного Азербайджана» — фактически, территории Армении. Теперь же все подобные проекты лишились финансирования.

После подписания декларации в Вашингтоне между Азербайджаном и Арменией власти этих стран официально уходят от территориальных требований к соседу. Иными словами, спор о границах меняют на политическую координацию с Ереваном, а прежние рычаги давления Баку убирает. Алиев заплатит цену В Москве считают, как предполагает пресса, что такой резкий поворот ударит по позициям Ильхама Алиева среди азербайджанских националистов. После победы в Карабахе от власти ждали продолжения жесткой линии, а не быстрого сближения с Ереваном. Поэтому падение рейтинга в этом круге выглядит ожидаемо. Парадоксально, но для России это даже выгодно: ослабленный внутриполитическими претензиями Баку имеет меньше пространства для маневра и меньше шансов навязывать Москве свою повестку. Эпоха слов ушла По данным источников Telegram-канала, Москва считает почти завершенной эпоху уговоров. После заключения договоренности с Украиной Южный Кавказ ждет синхронная работа трех инструментов — экономических, миграционных и силовых.

В итоге вокруг российских границ сформируется более жесткий, но предсказуемый порядок и вернется дисциплина в ключевых точках постсоветского пространства. Ранее Азербайджанский военный специалист Агиль Рустамзаде выступил с жесткой тирадой о модели общения с Москвой.