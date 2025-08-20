20 августа 2025 01:48 Бакинский змей поднял голову. Новые претензии к России перешли всякую грань Публицист Рустамзаде: Азербайджан не позволит России «поднимать на себя брови» 0 0 0 Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com Мир

Азербайджанский военный специалист Агиль Рустамзаде выступил с жесткой тирадой о модели общения с Москвой. Отставной офицер уверил, что нынешний Азербайджан не намерен терпеть снисходительность со стороны России, на высказывания Рустамзаде обратила внимание редакция mk.ru.

Какие ваши доказательства По словам Рустамзаде, Азербайджан уже вовсе не слабое государство, каким было в начале 1990-х годов. В собственной интерпретации тех лет военный эксперт приписывает России, действовавшей, по его словам, вместе с Арменией, попытки дестабилизировать молодую республику «гибридными» инструментами давления. Он добавил, что страна выдержала этот период, восстановилась и теперь никому не позволит «поставить ее на колени».

Кому они что покажут? Занимайтесь своими делами. Азербайджан уже не тот, который вы в 1991-1992 годах гибридно вместе с Арменией стали ломать. Не доломали. Если бы доломали, тогда была бы другая картина. А вы нас тогда не доломали. Агиль Рустамзаде

Фото: Razmik Zackaryan/URA.RU / www.globallookpress.com

Азербайджан и «вкус победы» Рустамзаде в той же заметке оговорился, что государство с населением около 10 миллионов не представляет прямой угрозы России. Однако терпеть пренебрежительный тон, по его словам, Азербайджан не намерен. Он увязал более жесткую риторику Баку с неким «вкусом победы», который, как он считает, изменил массовое самовосприятие и усилил требования к манере разговора с Ираном и Россией. «Мы настолько восприняли себя, вкусили вкус победы, что мы уже не позволим какому-то Ирану, какой-то России поднимать на нас брови, говорить на нас высока», — объяснил свою позицию Рустамзаде. Поклонник Украины Рустамзаде известен одиозными замечаниями и по поводу украинского кризиса. По его мнению, Украина может каким-то образом взять верх в текущем военном конфликте. Азербайджанский эксперт скептически высказывался и о российских достижениях на линии соприкосновения. Об украинских войсках Рустамзаде высказывался комплиментарно.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

При этом в своей аналитике Рустамзаде признавал, что не понимает стратегических замыслов российских командующих в той же Сумской области. В беседе с прессой Украины он не давал и однозначного ответа на то, «будет ли наступление на Киев». Отчего расхрабрился Азербайджан На этом фоне экономист Михаил Хазин обратил внимание на документ, который подписали Алиев и Пашинян в Белом доме. Он предположил, что позиция американского лидера в данном вопросе обнажила слабость Великобритании. По мнению Хамзина, именно эта страна пыталась устроить закулисное управление на Южном Кавказе. Такие действия успехом не увенчались. Хазин отметил, что мир на Кавказе может удерживать только сильное государство — это, предположил экономист, и продемонстрировал президент США приглашением в Вашингтон глав Еревана и Баку.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Надейтесь только на Россию Хазин напомнил, что в разные эпохи на государства Южного Кавказа влияли Османская, Персидская и Российская империи. Сегодня Турция переживает тяжелые последствия экономических ошибок, а Иран завяз в проблемах сразу на нескольких направлениях — от Ирака до Сирии и Израиля. Поэтому эти исторические наследники империй полноценно работать на Кавказе не могут — так, по крайней мере, считает российский экономист. Таким образом, из трех империй прошлого в регионе продолжает уверенную активность только Российская Федерация. Эта страна и может стать единственным залогом стабильности для Еревана и Баку. Это уже не первый выпад в адрес России со стороны представителей Азербайджана. Ранее азербайджанский парламентарий Мусаимов предложил передавать Украине российское оружие.