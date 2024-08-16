В администрации президента России назвали ложью заявления властей США о непричастности к планированию атаки на Курскую область. Помощник главы государства Николай Патрушев отметил, что слова американцев регулярно расходятся с их делами. Политолог Данила Гуреев в беседе с 360.ru подчеркнул, что без одобрения со стороны западных хозяев Украина не пошевелила бы и пальцем.

Планирование этих решений осуществлялось при [непосредственном участии] Запада. Сегодня американцы это отрицают. Делают вид, что украинцы все сделали сами. Они якобы даже в некой степени были против. Но все-таки действительно эти слова нужно воспринимать как ложь , как попытку переложить ответственность на Украину.

В общем-то, ее, как говорится, не жалко, а вот американских хозяев подставить было бы плохо. Поэтому реакция США сегодня столь объяснима. Но еще раз стоит сразу сказать, что это ложь. Все сделано и спланировано американским руководством.

Как Россия в этом вопросе может отвечать? Да очень просто — ответ должен быть симметричным. Если задача американского руководства — дестабилизировать ситуацию в России через Украину, то мы должны отвечать подобными вторичными действиями.

Мы не должны мешать американской системе выборов, они сами себя дестабилизируют максимально. Но если говорить про геополитическое противостояние, то задача Российской Федерации заключается в том, чтобы рассредоточивать американское влияние с военной точки зрения.

Мы должны более тесно, в плотном формате работать с такими государствами, как Куба, Венесуэла, Мексика. Это страны, которые относятся к Соединенным Штатам Америки не столь позитивно и находятся в географической близости от них.