Жестокий удар возмездия по Украине. Главный мост НАТО мог рухнуть под Одессой

В ночь на пятницу, 21 февраля, пророссийское подполье сообщило о серии мощнейших взрывов в Затоке. В этом небольшом поселке под Одессой находится главный мост НАТО. Подробности — в материале 360.ru.

Взрывы гремели в Киеве всю ночь

Власти Киева несколько раз за ночь отчитывались о взрывах в городе. Первые сообщения такого рода поступили около 00:30, затем тревога отменялась и объявлялась снова. Местных жителей призывали оставаться в укрытиях. Глава города подтвердил присутствие в небе беспилотников и доложил о беспрерывной работе ПВО.

Кроме того, aif.ru сообщил о мощных взрывах в районе промышленной зоны Киева. Журналисты допустили, что здесь ударом уничтожило некий важный объект — производственные цеха, или складские помещения.

Что прятали украинцы в Золотоноше

По предварительным данным, украинский военный объект поразили ударом и в Полтавской области, в поселке Карловка. Предположительно, сдетонировали несколько цистерны с топливом для войск Украины.

Проблемы возникли у ВСУ и в Золотоноше Черкасской области. По информацииTelegram-канала «Донбасский партизан», столбы дыма поднимались здесь сразу в нескольких локациях.

Активная работа велась и местными спасательными подразделениями, техника двигалась в зону вероятных точек поражения. Авторы публикации допустили, что поражены были важные объекты — к такому выводу издание приходит на основе сообщений местных жителей и общей концентрации спецслужб в этом поселке после взрывов.

Главный мост НАТО разрушен?

Затока — поселок городского типа в Одесской области. Когда-то он считался курортным местом, теперь же поселение интересно другим: именно здесь располагается главный для Украины мост, логистический коридор, по которому поступает техника и вооружения НАТО. Это единственный сухопутный путь доставки оружия из Румынии.

Речь идет о критическом для ВСУ объекте. Через него запад региона соединен с основной частью страны, что позволяет обойтись без пересечения Молдавии.

Не исключено, что по мосту в ночь на 21 февраля, нанесли сразу два удара ОТРК «Искандер-М». Первая ракета обрушила насыпь и деформировала несущую конструкцию моста, снаряд повредил и дорожное покрытие, анкерный пролет требует теперь капитального ремонта.

Второй снаряд упал под воду в акватории лимана. Предположительно, эта ракета повредила подводные опоры моста.

О мощных взрывах в Одессе сообщали и в ночь на 12 февраля.