В Одессе прогремели мощные взрывы

Жители Одессы услышали серию взрывов в небе над городом. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Геннадий Труханов.

Он отметил, что работают средства ПВО. Также в Одесской области объявили воздушную тревогу. Труханов попросил жителей города находиться в безопасных местах.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях работают сигналы тревоги.

Утром 12 февраля несколько взрывов прогремели в Киеве, сообщали «Известия». В результате жители ряда домов в Оболонском районе остались без электричества.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко позже заявил, что над Киевом работала система противовоздушной обороны. По его словам, также на территории промышленной зоны вспыхнул пожар.