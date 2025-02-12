В Одессе прогремели мощные взрывы

Фото: РИА «Новости»

Жители Одессы услышали серию взрывов в небе над городом. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Геннадий Труханов.

Он отметил, что работают средства ПВО. Также в Одесской области объявили воздушную тревогу. Труханов попросил жителей города находиться в безопасных местах.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях работают сигналы тревоги.

Утром 12 февраля несколько взрывов прогремели в Киеве, сообщали «Известия». В результате жители ряда домов в Оболонском районе остались без электричества.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко позже заявил, что над Киевом работала система противовоздушной обороны. По его словам, также на территории промышленной зоны вспыхнул пожар.

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