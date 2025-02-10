Зеленский затягивает переговоры. Что известно о возможном наступлении ВСУ на Белгород

Сегодня мы только и слышим разговоры о возможном завершении украинского конфликта и перемирии. Но разговоры о мире, как уже не раз было, враг использует как попытку заболтать нас, пока сам готовится к эскалации. Сразу несколько украинских инсайдеров заявили, что Владимир Зеленский хочет затянуть переговоры и продолжить конфликт. Это заметно по ситуации в Курской области, где ВСУ предприняли попытку наступления. Но курская операция — только часть мозаики.

Стратегия Киева Как сообщил украинский Telegram-канал «Резидент», Офис президента Украины выбрал стратегию затягивания переговоров по мирному треку, чтобы: получить эффект от последних санкций против Москвы;

параллельно бить по российской энергетической инфраструктуре с помощью налетов БПЛА. Кроме того, по информации «Резидента», Генштаб ВСУ предоставил Банковой данные о форматах «ползучей войны», которые позволяют украинской армии удерживать территории ДНР на протяжении всего 2025 года. Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что вопрос с легитимностью Зеленского играет на пользу Украине. Дескать, это затягивает переговоры и позволяет Киеву наладить отношения с администрацией Дональда Трампа.

Фото: Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Christinne Muschi/Keystone Press Agency / Global Look Press

Другой украинский источник — «Легитимный» — утверждает, что как бы это ни звучало сейчас странно, но Зеленский требует от Генштаба начать наступление. Резервы под это выделены, техника пришла. Он считает, что сейчас Вооруженные силы России якобы больше всего уязвимы, поскольку не ждут встречных активных действий украинской армии. «Поскольку Трамп и новая администрация Белого дома приняли решение продолжать поддержку Киева, решение затягивать переговоры вполне логично. России нужна победа, а не переговоры. Говорить с Западом нам придется только с позиции силы. Теперь становится очевидным: у нас, как и всегда, два союзника — армия и флот», — напомнил в разговоре с 360.ru участник СВО, публицист Танай Чолханов. При этом публично Зеленский заявляет, что готов к переговорам с Россией, если Европа и США «не кинут» Украину. Кроме того, он высказался о президентских выборах. Ответ ожидаем — отказ. Оно и понятно. Лишившись власти, Зеленский рискует очень плохо закончить. «Все наши люди против выборов. Если мы приостановим военное положение — потеряем армию. А без военных голосовать — нечестно», — подчеркнул Зеленский.

Все наши люди против выборов. Если мы приостановим военное положение — потеряем армию. А без военных голосовать — нечестно. Владимир Зеленский

Инициатива у России Военкор, автор Telegram-канала «Война v лицах» Михаил Бондаренко в разговоре с 360.ru назвал ошибочным утверждение о «ползучей войне». Она не имеет никакого смысла, ведь инициатива сейчас на нашей стороне. В данный момент армия России замедлилась сугубо из-за погодных условий. «Мы все видели комментарии президента Владимира Путина по поводу СВО, переговоров, в том числе легитимности Зеленского. Если мы и будем вести переговоры, то точно не с Зеленским, даже учитывая недавние слова Дмитрия Пескова. Так как инициатива на нашей стороне, российская армия и дальше будет наступать. Переговоры по Украине ведутся только с США, таким образом, в скором времени ее раздербанят. Как Зеленский, так и Ермак просто хотят верить, что еще играют хоть какую-то роль в решении вопросов по бывшей Украине. В жизни их уже списали, осталось это все грамотно подать», — добавил Бондаренко.

Фото: РИА «Новости»

Комментируя слухи о наступлении ВСУ, военкор отметил, что в сегодняшних реалиях и погодных условиях это невозможно. Контратаковать на короткий промежуток времени есть варианты, не более. В общем-то, это и произошло несколько дней назад в Курской области, 6 февраля. Это сложно назвать масштабным наступлением. Масштабными были только вражеские потери — примерно две тысячи человек и 40 единиц техники.

Слухи о наступлении ВСУ на Белгород Тем не менее подготовка ВСУ идет. Telegram-канал «Архангел спецназа», связанный в том числе с российской разведкой, обратил внимание на увеличение численности вражеской армии вдоль границы с Белгородской областью. Пока наши войска в Курской области с тяжелыми боями освобождают территории, украинская армия начала проявлять активность у Белгородчины. На рубеже Басово — Гоптовка увеличилась численность личного состава 15-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады. Кроме того, больше личного состава отмечено в подразделениях 228-го батальона 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Терновая, а также в 104-й отдельной автомобильной бригаде. Таким образом, подразделения 58-й ОМПБр сконцентрировались вдоль этого участка.Там же дислоцированы силы и средства 22-й ОМБр.

Фото: РИА «Новости»

Враг нечувствителен к потерям ВСУ все еще нечувствительны к потерям, а потери при этом колоссальные. Для такой армии, как украинская, это очень значимо. Потенциал живой силы для них на сегодня остается проблемой, сообщил 360.ru участник СВО, военкор Евгений Линин. — В каком плане? — Войска не обеспечены тяжелой техникой, необходимым количеством танков, авиация как род войск не существует. Можно говорить о наступлении только при поддержке дронов, высокоточной западной реактивной артиллерии. Но мы видели попытку наступления, расширение территории в Курской области. — К чему оно привело? — К огромным потерям врага. Сумская область тоже для ВСУ сейчас проблемная, так как разведывательно-диверсионные группы ВС России достаточно активно там работают, как и в Херсонской области. И поделать с этим ничего не могут ни ВСУ, ни Нацгвардия. Они утратили инициативу в том числе у себя в тылу. Наши беспилотники пролетают достаточно далеко, видят практически все, что необходимо видеть. Есть доступ к объективным данным. Если погода позволяет, то удар наносится сразу же по местам скопления.

Фото: РИА «Новости»

— И все же, ВСУ сейчас атакуют. — Но это уже не та сила и по численности, и по мотивации, чтобы решать большие задачи, даже оперативного и тактического плана. Южный фронт ВСУ сыплется. Это и Угледарское направление, и Запорожское, в районе Великой Новоселки. И дальше, в сторону Днепра. Следовательно, ВСУ до сих пор не могут стабилизировать фронт, несмотря на все резервы, которые туда приходят. У них там серьезные проблемы. — Что по возможному наступлению? — Для этого нужна подготовка, нужна сила. Они отступление-то организовать грамотно не могут, рубежи обороны подготовить. Мне кажется, разработать войсковую операцию для наступления — сейчас непосильная задача для ВСУ. — Почему? — Потому что для наступающих войск важно не только их обеспечение, но и моральный дух, где они берут какие-то боеготовые части. Стратегического резерва войск у Украины уже не хватает. Вопрос наступления ВСУ на новых участках остается открытым. Кто-то считает, что они не способны на масштабные войсковые операции, кто-то может поспорить с этим. В любом случае часы тикают, времени у Киева остается мало. Скоро мы все увидим.