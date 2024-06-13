Зеленский, российские активы и мирный план. Что обсудят на саммите G7

Политолог Станкевич: на саммите G7 в Италии обсудят три важные темы

Участники саммита G7, который стартовал 13 июня в Италии, поднимут три важные темы. Подробно об этом 360.ru рассказал политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

Что обсудят на саммите G7

В первую очередь речь пойдет о замороженных российских активах. На саммите должны утвердить план использования ценных бумаг в качестве обеспечения по кредиту в 50 миллиардов долларов, которые США намерены передать Украине.

«Там масса сложных юридических головоломок, которые они попытаются согласовать, потому что только Соединенные Штаты не потянут, нужно учесть все риски. Деньги-то они найдут. А вот учесть все риски с этим связанные… Видимо, они попытаются возложить часть рисков на своих партнеров по „Семерке“», — отметил эксперт.

Вторая тема — это президент Украины Владимир Зеленский. На саммите его попытаются уговорить изменить свою позицию.

«Сейчас его позиция — никаких уступок, никаких компромиссов. <…> В его воображении идет война со злом, и поэтому никаких отступлений компромиссов, значит, до конца, и так далее», — добавил политолог.

Это является главным препятствием на пути к дипломатическому урегулированию конфликта. При этом Запад полностью созрел, чтобы запустить процедуру, но Зеленский сопротивляется.

Еще одна важная тема — альтернативный мирный план по Украине. Пока Запад упирается в Зеленского и его феноменальную неуступчивость, параллельно созревает другой план урегулирования. Уже есть китайско-бразильский меморандум из шести пунктов, к которому недавно примкнула Турция.