Зеленский, российские активы и мирный план. Что обсудят на саммите G7
Политолог Станкевич: на саммите G7 в Италии обсудят три важные темы
Участники саммита G7, который стартовал 13 июня в Италии, поднимут три важные темы. Подробно об этом 360.ru рассказал политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.
Что обсудят на саммите G7
В первую очередь речь пойдет о замороженных российских активах. На саммите должны утвердить план использования ценных бумаг в качестве обеспечения по кредиту в 50 миллиардов долларов, которые США намерены передать Украине.
«Там масса сложных юридических головоломок, которые они попытаются согласовать, потому что только Соединенные Штаты не потянут, нужно учесть все риски. Деньги-то они найдут. А вот учесть все риски с этим связанные… Видимо, они попытаются возложить часть рисков на своих партнеров по „Семерке“», — отметил эксперт.
Вторая тема — это президент Украины Владимир Зеленский. На саммите его попытаются уговорить изменить свою позицию.
«Сейчас его позиция — никаких уступок, никаких компромиссов. <…> В его воображении идет война со злом, и поэтому никаких отступлений компромиссов, значит, до конца, и так далее», — добавил политолог.
Это является главным препятствием на пути к дипломатическому урегулированию конфликта. При этом Запад полностью созрел, чтобы запустить процедуру, но Зеленский сопротивляется.
Еще одна важная тема — альтернативный мирный план по Украине. Пока Запад упирается в Зеленского и его феноменальную неуступчивость, параллельно созревает другой план урегулирования. Уже есть китайско-бразильский меморандум из шести пунктов, к которому недавно примкнула Турция.
Практически мировое большинство из-под носа Соединенных Штатов и их союзников утекает в сторону вот этого китайско-бразильского мирного плана, и с этим надо что-то делать. Поэтому первый шаг — это все-таки уговорить Зеленского вернуться на землю, a второй — нужна какая-то их мирная альтернатива, где обозначилась бы «Семерка», и вот по этому поводу они будут беседовать.
Сергей Станкевич
политолог
К чему придут участники саммита G7
Есть небольшой шанс, что по итогам двух дней саммита его участники из вежливости сделают перерыв ради мирной конференции в Швейцарии.
«Там же 15-16-го еще в Швейцарии будет уже совершенно бессмысленная конференция. Но „Семерка“, если придет к какой-то формуле мира от „Семерки“, они объявят ее, наверное, после того, как Швейцария закончится», — считает Станкевич.
Самый благожелательный прогноз — это мирный план от G7. Если же участники саммита не смогут договориться, стоит рассчитывать на настоящий, надежный китайско-бразильский мирный план.
Ранее стало известно, что страны G7 согласились выделить Украине 50 миллиардов долларов из замороженных российских активов до конца 2024 года. Специалистам предстоит проработать соглашение, чтобы гарантировать его "законность".