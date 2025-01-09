09 января 2025 23:59 Зеленский недоволен. Предварительные итоги заседания по Украине на базе Рамштайн 0 0 0 Фото: www.imago-images.de / Global Look Press Спецоперация

Владимир Зеленский

Пентагон

Украина

В четверг на авиабазе Рамштайн состоялось 25-е заседание контактной группы по обороне Украины. В рамках встречи утвердили план поддержки страны до 2027 года, однако президент Владимир Зеленский снова выразил западным союзникам свое недовольство. Предварительные итоги встречи — в материале 360.ru.

Зеленский прибыл на заседание контентной группы 9 января, сообщило издание «Мы Украина». Участниками мероприятия стали министры обороны 54 государств. На полях Рамштайн украинский лидер запланировал несколько встреч. Речь идет о переговорах с партнерами на уровне глав Минобороны и военных командиров. Ключевой вопрос для Украины — продолжение усиления противовоздушной обороны страны.

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

План поддержки Украины Участники объединения по координации поставок вооружений утвердили дорожные карты по восьми направлениям военного сотрудничества с украинской стороной, сообщил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин. «Сегодня состоялось заседание лидеров группы коалиций с участием представителей 15 стран. Они утвердили дорожные карты „коалиций возможностей“ до 2027 года», — подчеркнул он. По словам главы Пентагона, «коалиция возможностей» поддержит дальнейшее обеспечение нужд Вооруженных сил Украины на поле боя. Оборонное оснащение рассматривали как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Фото: Marijan Murat/dpa / Global Look Press

Страны-союзники планируют тесно работать с Украиной и после окончания конфликта. Взаимодействие будет включать пожертвования, закупки, инвестиции и усилия по расширению промышленной базы, в том числе с помощью привлечения внутреннего производства. Представители администрации действующего президента США Джо Байдена, последний раз участвующие в заседании контактной группы, объявили о пакете военной помощи Украине на сумму в 500 миллионов долларов. В него войдут ракеты для систем ПВО, боеприпасы, ракеты класса «воздух-земля» и оборудование для истребителей F-16. После выделения этого пакета помощи около 3,8 миллиарда долларов останутся неиспользованными. Средства перейдут администрации избранного американского лидера Дональда Трампа.

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

Зеленский опять недоволен Во время заседания контактной группы президент Украины в очередной раз упрекнул союзников за поставки систем ПВО. «Мы благодарны за системы ПВО, которые вы предоставили, но нам нужно и то, что вы пообещали», — сказал он. Также Зеленский выразил недовольство антироссийскими санкциями и призвал партнеров ужесточить ограничения. По его словам, это должно коснуться всех элементов российской энергетики и танкерного флота. Украинские инсайдерские Telegram-каналы сообщили, что Зеленский отправился на «прощальный Рамштайн», где царят не самые оптимистичные настроения, а многие государства намекают президенту Украины на мирный кейс.

Фото: РИА «Новости»

Проблема с США На встрече на авиабазе немецкий министр обороны Борис Писториус допустил, что США могут отказаться от продолжения встреч в формате «Рамштайн». В таком случае, указал чиновник, европейским партнерам Украины придется взять всю ответственность за новые встречи на себя. В беседе с Politico глава евродипломатии Кая Каллас также заявила, что Евросоюз проявит лидерство в вопросе помощи Украине — «если Соединенные Штаты не захотят». Руководитель польского военного ведомства также предложил, чтобы большую роль в украинской поддержке начал играть Североатлантический альянс. До сих пор этот блок старался, по возможности, дистанцироваться от конфликта, чтобы не вступать в прямое противостояние с Россией. Формально, военную помощь Украине оказывают отдельные страны-члены НАТО, но не весь Альянс в целом. Формат поддержки Украины провалился еще в октябре Первые признаки конца формата «Рамштайн» Reuters увидело еще в октябре 2024 года. Президент США отменил свой визит в Германию из-за ураганов, что нанесло сильнейший удар по планам проведения самой высокой встречи группы доноров вооружения Украины. Источники агентства сообщали, что решение Байдена заставило остальных участников группы пересматривать свои планы — и в очередной раз показало значимость американского присутствия в этом формате. Украина ждет новых «Рамштайнов» Украинская сторона уже объявила, что следующее заседание в формате «Рамштайн» также состоится, притом уже в феврале. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что страны-партнеры такую встречу уже согласовали. По его словам, никаких проблем с ее проведением не предвидится.

Фото: РИА «Новости»

Кто придумал «Рамштайн» Уже через два месяца после начала российской специальной военной операции на Украине глава Пентагона Ллойд Остин впервые пригласил своих коллег из стран-союзников США в Рамштайн. Это главная авиабаза американского государства в Европе, она расположена на юго-западе Германии. Встреча стала началом основания Контактной группы по Украине. Главной ее целью участники заявили оперативную помощь украинской стороне. Всего формат «Рамштайн» объединил 50 стран. Опорный пункт США в Европе Сама авиабаза, где встречаются украинские партнеры, имеет крайне важное значение для Соединенных Штатов. «Рамштайн» является штаб-квартирой ВВС США в Европе, здесь же базируется Объединенное авиационное командование НАТО. После закрытия в 2025 году базы Рейн-Майн, этот объект остается важнейшим перевалочным пунктом для переброски американских военных грузов и войск.

Фото: РИА «Новости»

Площадка для обещаний Заседания контактной группы с 2022 года стали площадкой для публичных обещаний оружия Украине. На первой же встрече в апреле глава оборонного ведомства ФРГ анонсировала поставки украинской стороне тяжелого вооружения. Через утвержденные на «Рамштайне» пакеты помощи Украина получила миллионы боеприпасов. Ей предоставили современные истребители, танки и системы противовоздушной обороны, в числе которых и Patriot. Влили миллиарды Американские чиновники накануне январского заседания в Германии заявили, что за все время существования формата страны-партнеры выделили Украине 126 миллиардов долларов. Более половины из них, 66 миллиардов, направили украинской стороне США. Вторым по объему донором выступила ФРГ, со стороны которой Украина получила порядка 28 миллиардов евро. Что будет с «Рамштайном» при Трампе Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече 9-го января заявил, что формат «Рамштайн» важен для поддержки Украины. Но отказался говорить о том, сохранит ли будущая администрация Трампа такие встречи. Министр указал, что решение по Контактной группе команда избранного президента США примет в свое время.Трансляцию выступления Остина вел официальный YouTube-канал американского оборонного ведомства.

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Что может предпринять Трамп по украинскому конфликту В день проведения «последнего» саммита Financial Times со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что команда Трампа пока не знает, как прекратить военный конфликт на Украине. Источники газеты заявили, что будущая администрация американского лидера «помешана на силе» и опасается, что ее решения по Украине сравнят с катастрофическим выводом американских войск из Афганистана при Джо Байдене.