Зеленский и Трамп: гопник в Белом доме

Владимир Зеленский, играющий роль лидера Украины, так долго и подобострастно выпрашивал встречу с президентом США Дональдом Трампом — и по итогу все-таки выпросил. Ради чего? Чтобы устроить феерическое шоу, по результатам которого, вероятно, мы получим продолжение бойни.

Зеленский выставил себя не просто идиотом — он выставил себя абсолютно недоговороспособным идиотом, представляющим реальную угрозу для планеты (без шуток). Теперь всем стало ясно, почему эта бойня идет три года? Сегодня в Вашингтоне должны были подписать сделку между США и Украиной. Условно ее обозначили как сделку по редкоземельным металлам. На самом деле, по итогам этой сделки американцы должны были получить доступ ко всему на Украине в обмен на гарантии как бы безопасности. Как оно на самом деле предполагалось — точного понимания тут не было ни у кого. Однако виделись кое-какие перспективы.

Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Зеленский перечеркнул их буквально в первые минуты «переговоров». Выступил в привычном для себя стиле. Помятое лицо и такая же мятая одежда, нагловатая хрипотца в голосе, фирменные ужимки, почесывание носа, вызывающая ирония — это то, что бывшему комику прощали другие, Трамп прощать не стал. Он буквально пришел в ярость, когда Зеленский стал перебивать его. Выселись искры, а дальше началось шоу.

Добавили огня американские журналисты. Эпическим — уже стопроцентный мем — стал следующий диалог. Зеленского спрашивают: «У вас вообще есть костюм? — Да, у меня есть. — Некоторые американцы недовольны тем, что вы не уважаете деловой стиль». Глава киевского режима действительно выглядел как гопник под веществами, но проблема в том, что и он вел себя так же.

Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Знаете, есть такой фильм с Эдди Мерфи «Поменяться местами», в котором бродяга становится управляющим крупной компании. И дальше начинаются чудачества. Такова, в общем-то, история и Владимира Зеленского. Такой человек априори не должен был управлять страной под названием Украина; он вообще не должен был управлять никакой страной в принципе. Потому что этот человек из другой оперы, он оказался во всем этом политическом бомонде случайно. И эту инаковость он продемонстрировал в Белом доме. Вел себя так, будто подросток оказался на новогоднем утреннике. Однако подросток испорченный, избалованный и злоупотребляющий опасными веществами. Зеленский не говорил с Трампом как с президентом, он и сам президентом не был — Владимир, казалось, играл в очередным ситкоме.

Есть такое выражение «хохлосрач». Что оно значит? Зачастую украинцы устраивают неадекватные разборки в комментариях. Причем ходят они и к людям статусным вроде Илона Маска, пишут ему всякую дичь. Тем самым провоцируют и создают негативный образ. Вообще, если бы некоторых украинцев не допускали к комментариям, то у огромной части населения Земли было бы совсем иное мнение об Украине и ее народе. Так вот, Владимир Зеленский явил вершину этого самого хохлосрача. Он показал неадекватную Украину.

Итог очевидный: украинская делегация молила о продолжении переговоров, но ее выгнали из Белого дома вон. Сделку отменили — пока что. Европейские говоруны могут вещать о том, что они, конечно, вместе с Украиной, но всем на самом деле все ясно. С Зеленским нельзя иметь дел.

Фото: Chris Kleponis — CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Однако подлинная трагедия вот в чем. Сейчас многие будут смеяться над ним, но мне не смешно. Потому что из-за наглости этого выскочки погибнут еще тысячи людей. Самого же Зеленского и его свиту ждут большие проверки и испытания. «Глупость страшнее злобы», — писал Бонхеффер. И это так. Как и то, что человек, находящийся не на своем месте, не только вреден, но и опасен.