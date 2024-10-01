Ситуация на украинских фронтах далеко не в пользу ВСУ. Оборона Угледара практически пала — скорее всего, город будет освобожден уже в течение этой недели. В то же время идет наступление ВС России в Курской области, где сжигают подразделения киевского режима. На Западе открыто говорят, что эта операция — провал. Теперь в зарубежной прессе активно выходят статьи о необходимости начать переговоры с Москвой. Понимают, куда все идет?

Необходима срочная смена курса, написало британское издание The Economist. Мол, Украина и Запад должны признать, что терпят поражение в конфликте. И Киев сталкивается с трудностями не только на фронте. Россия разрушила значительную часть энергосети, впереди зима с вероятными 16-часовыми отключениями электричества. Простые украинцы при этом устали от боевых действий, а армия испытывает нехватку солдат и проблемы с мобилизацией. «Зеленский должен быть реалистичным. Нужно пересмотреть свои цели, иначе он рискует потерять поддержку Запада и расколоть украинское общество. Важно, чтобы Зеленский и Запад честно определили, что значит победа. Нужно убедить народ, что главная цель — сохранить Украину как успешную прозападную демократию», — отметили авторы материала. Понимаете, да? Сохранение Украины даже с территориальными потерями — для них уже победа.

Очень схожие нарративы выдает французское издание El Pais. Оно написало, что украинский конфликт подходит сейчас к своему решающему моменту. Дескать, ВСУ достигают предела военных возможностей, а Киев сталкивается с серьезными проблемами в энергетике в преддверии зимы. Моральный дух граждан начинает ослабевать, будущее поставок оружия и финансирование страны под большим вопросом. Журналисты добавили, что Владимир Зеленский уже готовится к переговорам. Однако он хочет изменить правила игры, чтобы провести их с сильной позиции. Вторжение в Курскую область принесло Киеву мало пользы, хотя именно с этой целью президент Украины отправил туда солдат.

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency / Global Look Press

Еще и итальянское Messaggero вбросило информацию о том, что Италия хочет сделать из «плана победы» Зеленского «мирный план». Контакты и переговоры по этому вопросу идут с США и Францией. Поэтому Рим якобы не собирается наращивать военные поставки для ВСУ. «Римская установка — меньше говорить о ракетах, танках и „победе“ и больше говорить о мире, деэскалации ситуации, прежде всего с прицелом на восстановление Украины, учитывая, что соответствующий саммит в 2025 году принимает Италия. Рим заинтересован в направлении инвестиций и заключении контрактов», — говорится в публикации.

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency / Global Look Press

Три момента Все эти разговоры кажутся довольно странными. Политический аналитик Владимир Соловейчик для 360.ru выделил три момента. Первый. Эти переговоры несут отвлекающий характер, как это было накануне украинского нападения на Курскую область. Запад явно заинтересован в том, чтобы скрыть подлинные планы своих украинских лакеев. Заинтересован, само собой, в этом и сам Киев. В бою всякая дезинформация противника — ключ к успеху. Второе. Разговоры о мирных переговорах нужны западным политикам для сугубо внутриполитических, электоральных целей. Избиратели США и в Европе устали от бесконечных трат на Украину, от того, что за их счет в европейских странах который год кормятся — и весьма сытно кормятся — толпы бездельников, украинских беженцев, не желающих работать и склонных к разного рода асоциальным действиям. Эту стратегию уже использовали социал-демократы в ФРГ.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / Global Look Press

Проиграв выборы в земельные парламенты Тюрингии и Саксонии в этом сентябре, они накануне выборов в земельный парламент Бранденбурга очень громко заговорили о мире на Украине и показали довольно неплохой результат. Третий. Разговоры о мирных переговорах призваны активизировать деятельность всех противников СВО внутри нашей страны, особенно из числа либералов, а такие люди у нас есть. НАТО и ВСУ давно ведут психологическую войну против России, используя такого рода псевдомирную риторику. Им важно попытаться под пацифистскими лозунгами максимально разложить наш тыл.

Вопрос выживания Не стоит преувеличивать слабость киевского режима. Однако положение его, прямо скажем, не ахти. На фронте продолжается российское наступление, и скоро Украина потеряет Угледар. Военный, политический и пропагандистский потенциал Курской операции исчерпан — эта группировка становится чемоданом без ручки. В тылу речь идет уже о действительном развале энергетической системы. Украинцы не хотят воевать — жгут машины военных и ТЦК. В принципе, Москва тоже настроена на урегулирование ситуации. Китай и Бразилия не предприняли бы создание платформы «Друзья мира», если бы инициатива заведомо была обречена на провал. Такое мнение 360.ru высказал политический аналитик, публицист Юрий Голубь.

— Но одновременно ясно, что никакая заморозка по корейскому сценарию не принесет мира? — Украинская эпопея вызывает серьезные политические разногласия в Вашингтоне, но в целом не наносит США какого-либо ущерба. Для Евросоюза разгром России — и вовсе вопрос выживания. Без дешевых энергоресурсов он обрушится в экономический кризис и политический хаос, добыть их теперь можно только военным путем. Наконец, сама украинская идентичность сегодня возможна только на фоне вечного конфликта с Россией. Мир бы принес счастье населению, но одновременно в перспективе означал бы крах украинской идеи. — Поэтому до полного разгрома Украины никакой настоящий мир невозможен? — Да, возможно лишь перемирие по образцу Минских соглашений, которое даст Киеву передышку, а Европе — время для наращивания оборонного комплекса, увеличения армий и раскрутки милитаристской истерии.

Фото: Владимир Зеленский в Германии. / Global Look Press

Но и такое перемирие тоже маловероятно: оно означало бы политический, а возможно, и физический конец Зеленского;

есть игрок, который не желает никаких перемирий, — это Британия, уже не раз срывавшая возможные соглашения;

усложняется внутриполитическая ситуация в США, а поэтому европейцам важно сделать положение необратимым, довести ситуацию до высшей стадии ожесточения, чтобы Вашингтон при всем желании не смог выйти из этой драки. Поэтому, скорее всего, разговоры о перемирии закончатся новым витком конфликта. Есть несколько вариантов: провокация в Приднестровье, удары ракетами по отдаленным от границы российским городам, провокация и вступление в боевые действия страны НАТО — Польши, Румынии или Эстонии. Возможна — и даже вероятна — комбинация этих вариантов.