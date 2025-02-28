Залужному приготовиться. Готового на мир Зеленского скоро заменят?

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный, занявший пост посла Украины в Лондоне, пообещал продолжать конфликт с Россией до полной победы страны. Как расценивать его речь, произнесенную в греко-католическом соборе, разбирался 360.ru.

В своем обращении к собравшимся Залужный заявил, что в перспективе боевые действия могут закончиться, но только при условии победы Украины. «Эта война не окончена. Украина не сдастся. С вашей помощью мы одержим победу», — заявил он.

Запад подготовил новую марионетку Политолог Евгений Михайлов в комментарии 360.ru назвал выступление Залужного политической речью. Он подчеркнул, что страны Запада, в том числе британцы, рассматривают бывшего главнокомандующего ВСУ в качестве замены действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. «Я сомневаюсь, что это обычный пиар-ход выступления Залужного. Думаю, что он уже получил определенные установки. Вряд ли он завтра скажет, что война с русскими не нужна и нужно мириться», — заявил Михайлов. Он добавил, что Залужного в общественном сознании представили как успешного генерала, которого принудительно убрали с политической арены. Вероятно, образ сохранят для украинского избирателя.

Фото: Nicolas Maeterlinck / www.globallookpress.com

По мнению Михайлова, России предложат рассмотреть кандидатуру Залужного в качестве вероятного президента Украины. Даже если он чудом займет кресло лидера страны, то забывать о содержании его речь нельзя.

Предательство русской идентичности, идеологии заложено на генетическом уровне у таких, как Зеленский и Залужный, поэтому чудес от бывшего главнокомандующего ВСУ ждать не стоит. Любой, кто сейчас претендует на ту или иную должность в новом украинском правительстве, будет действовать в интересах прежде всего Запада. Евгений Михайлов политолог

Михайлов отметил, что, вероятно, устроившим Россию кандидатом в президенты Украины может стать бывший депутат Верховной рады Олег Царев. Он не исключил, что его кандидатуру начнут продвигать.

Шансы Залужного на избрание президентом Украины

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины и посол страны в Лондоне Валерий Залужный занял первое место в рейтинге доверия среди украинцев. Об этом сообщила социологическая компания Socis. Результат Залужного оказался почти в два раза выше действующего лидера страны Владимира Зеленского — 73,7% против 39,6%. Второе место досталось руководителю Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову, который получил 51,3%. Также Залужный лидирует по данным опросов, кого бы украинцы хотели видеть на посту лидера страны. Зеленский в этом рейтинге занимает только пятое место.