01 мая 2025 20:12 Закрытый путь в Черное море. Зачем США попросили Россию уйти с Кинбурнской косы? Капитан Дандыкин: Кинбурнская коса дала России контроль над Черным морем 0 0 0 Фото: Yulii Zozulia/ Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Спецоперация

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Разработанный администрацией президента США Дональда Трампа мирный план по урегулированию конфликта на Украине включал пункт с предложением к России о выводе войск с Кинбурнской косы. Каким стратегическим значением обладает эта узкая полоска суши и почему украинские боевики безуспешно пытались ее вернуть, несмотря на огромные потери в своем составе разобрался 360.ru.

Где расположена Кинбурнская коса и ее стратегическое значение?

Большей частью покрытая песком Кинбурнская коса находится на юге Украины между Днепровско Бугским лиманом и Черным морем.

Она стала частью Российской империи по итогам войны первой турецкой войны Екатерины II в 1774 году, а через 13 лет российский полководец Александр Суворов успешно отразил новую попытку турецкого десанта захватить этот участок.

Фото: РИА «Новости»

После начала специальной военной операции Кинбурнская коса перешла под контроль российских войск в июне 2022 года. С тех пор на этой территории находится гарнизон, который неоднократно пресекал все попытки украинских боевиков захватить территорию.

В ходе боев российские военные взяли около четырех километров, открыв водный путь к городу Очаков. Кроме того, освобождение косы открыло судам заблокированный ВСУ выход из Херсона, который тогда находился под контролем России.

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Как сообщило издание «Военная хроника», в ходе боев за освобождение Кинбурнской косы военно-морские силы Украины потеряли противолодочный корабль «Винница», который базировался на уничтоженной военной базе в Очакове.

По данным авторов, там находится украинский мониторинговый центр, передававший данные о ситуации в акватории Черного моря военным США и стран НАТО. Второй корабль с базы командование военно-морских сил Украины успело эвакуировать в Одессу.

После потери Кинбурнской косы украинские войска совершили несколько неудачных попыток вернуть контроль над утраченной территорией, но каждый раз терпели поражения.

Фото: Dmitry Chasovitin / www.globallookpress.com

В последний раз ВСУ атаковали российский гарнизон в августе прошлого года. Информация об этом появилась в социальных сетях Главного управления разведки Минобороны Украины. Но несмотря на заявления ведомства, об «успешном ударе по бронетехнике» успеха проведенный маневр не принес, а по данным украинских Telegram-каналов, командование ВСУ потеряло бригаду спецназовцев.

Зачем США включили Кинбурнскую косу в свой мирный план?

Контроль за Кинбурнской косой позволил российским войскам полностью остановить движение судов из портов Николаевской области, а также проход по Днепру и Южному Бугу с последующим выходом в Черное море. Такие данные в начале апреля привел губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что постоянным огнем российских сил также находятся порты Херсонской области, на подконтрольной Киеву территории. Поэтому у украинских властей количество выходов в Черное море значительно сократилось.

Фото: Yulii Zozulia/ Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Остались порты Одессы, которые находятся под постоянными обстрелами, а также судоходные трассы через остров Змеиный к румынскому побережью.

Южные районы Украины пропустить суда без угрозы атаки со стороны российских войск не могут.

Фото: Evgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Автор чешского издания Seznam zprávy Мартин Новак в своем материале о Кинбурнской косе написал, что включить вывод российский войск с этой полоски земли в мирный план американскую администрацию попросили власти Украины, объяснив это исключительно экономическими решениями. Страна зарабатывает на экспорте морских поставок сельхозпродукции.

В подготовленном Белом доме документе говорится, что в ответ Россия сохранит за собой акваторию Азовского моря.

Контроль над Черным морем

Присутствие крепкого военного контингента на Кинбурнской косе сделало этот участок чрезвычайно опасным для украинских войск. Но Украина заинтересована в возвращении земли под свой контроль, поэтому туда несколько раз неудачно перебрасывали группировки ВСУ. Об этом 360.ru рассказал капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин.

Он подчеркнул, что это главный выход в Черное море, который остается под контролем российских войск практически с самого начала специальной военной операции.

Фото: Ukrainian Military Defense/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Враг неоднократно предпринимал усилия, чтобы выгнать нас оттуда выгнать. Но в результате он потерял много спецназовцев. Некоторые утонули, других подбили, поэтому коса для ВСУ представляет сейчас большую опасность.

Дандыкин добавил, что это самая дальняя точка, через которую Россия контролирует выход кораблей и судов в Черное море из портов Николаева. Поэтому это важнейшая территория, в которой заинтересован киевский режим.

Раньше в какой-то мере это был остров Змеиный, а сейчас Кинбурнская коса. С нее ведется постоянный мониторинг и контроль движения судов. Не случайно киевская сторона, когда речь зашла о переговорах попросила США, чтобы Россия ушла с этой территории Василий Дандыкин. капитан первого ранга запаса и военный эксперт

Отвечая на вопрос может ли Россия согласиться на отвод войск с этого участка суши Дандыкин ответил, что пока непонятен сам принцип переговоров с Украиной, которые явно затянутся, судя по поведению киевского режима.

Фото: Anatolii Sirykukrinform/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Они уже встали в позу по поводу признания Крыма и всех новых территорий российскими, а также продолжили боевые действия на фоне предложения России о перемирии», — напомнил Дандыкин. Он добавил что пока Украина только гадит и ведет свою террористическую войну, которую видит Москва и другие регионы, не говоря уже о Курской области.