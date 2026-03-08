Закончится ли СВО в 2026 году и что будет с Россией? Астролог Дараган дал реалистичный прогноз

Многие астрологи и футурологи уже поделились взглядом на то, каким будет 2026 год. Эзотерики в основном сошлись на том, что предстоит время перемен и украинский конфликт движется к окончанию. Своей версией развития событий в 2026-м и в ближайшие годы делился и известный астролог Константин Дараган. 360.ru собрал самое интересное из его прогноза.

Закончится ли СВО в 2026 году и что станет с Украиной?

Астролог назвал 2026-й главным годом окончания украинского кризиса. «Это не будет означать, что прекратится полностью стрельба и конфликт с Европой. Поскольку это эпизод конфликта с Западом, с уходящей цивилизацией», — предупредил Дараган в беседе с радио «Комсомольская правда». Он предрек обострения в 2028-м и 2032–2033 годах. По словам эзотерика, Украина однозначно разделится на три части: буферная зона, западная и российская зоны влияния. Дараган предположил, что Киев попадет в буферную зону. Президента Украины Владимира Зеленского в 2026 году ждет смещение с должности — и не только. Ему стоит опасаться покушения на свою жизнь, уверен Константин Дараган. «Есть вероятность (не мелкая), что он пострадает от огнестрельного ранения или покушения того или иного вида. У него будет минимум четыре эпизода за два года, когда его жизнь будет находиться в прямой опасности. <…> В частности, в конце зимы — начале весны 2026-го», — рассказал астролог.

Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Четыре вопроса о ближайшем будущем России

Отменят ли антироссийские санкции?

В беседе с журналистом Дараган затронул только тему путешествий. По его словам, рассчитывать на то, что россиян внезапно начнут без проблем пускать в страны бывшего блока НАТО, пока не стоит. «Однозначно будут проблемы минимум еще три года. Рассчитывать на мультивизы, на открытый визовый режим, на то, что сейчас внезапно отменят санкции, все будет, как прежде, [не стоит]», — подчеркнул собеседник радио.

Уйдет ли Россия в сетевую изоляцию?

Вопрос интересует многих на фоне блокировок соцсетей и мессенджеров. В мире, в России в том числе, неизбежно возникнут «суверенные интернеты» — национальные мессенджеры, соцсети и видеосервисы, считает астролог. Но об изоляции как таковой речи не идет.

Фото: РИА «Новости»

Ждут ли Россию в 2026 году потрясения вроде пандемии?

Ничего подобного не будет, убежден Дараган. «Если про 2026-й, то я не жду таких мероприятий, как ковид. Даже если будут какие-то открытия очередные, мне кажется, это будет фейк или способ запугивать», — поделился он.

Что будет происходить в России в ближайшие годы?

Окончания «смутного времени» стоит ожидать как минимум через три года. Продолжится расширение территорий, усиление «того, что мы сейчас называем глубинным государством», что поспособствует установлению стабильности в стране, рассказал астролог.

Да, конечно, период очень смутный. <…> Если опираться на астрологию, а не на аналитику, знания, инсайды и так далее, то следующий 29-летний период после 2029 года <…> должен выглядеть более успешным, чем предыдущий. Но я сейчас не понимаю, кто конкретно как личность станет у руля, и как он на это повлияет.

Что будет происходить в мире?

Центров силы станет не менее пяти

Не будет ни однополярного, ни двуполярного мира — центров силы будет минимум пять-шесть. Однако это перспектива далекая — в лучшем случае второй половины века. Устоявшихся многолетних союзов стран тоже не будет — ситуация будет постоянно меняться. Дараган привел в пример отношения России и Турции, которые сотрудничают лишь в отдельных вопросах, а также партнерства России и США: в одних сферах Соединенным Штатам выгодно сотрудничать, в других, напротив, выгоднее ставить РФ палки в колеса. Что касается России, безусловная дружба в ближайшие годы возможна только с Белоруссией, считает Дараган.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Расслоение общества усилится

Астролог предрек, что прослойка среднего класса будет «худеть», потеряет политическую и экономическую значимость, расслоение общества на богатых и бедных будет ощущаться сильнее. «Будет происходить более острое расслоение общества <…> на тех, кто имеет власть, влияние, интегрирован в государство или в надгосударственную структуру, и всех остальных, которые фактически будут новым пролетариатом. Если раньше пролетариат был физическим трудом, теперь фактически пролетариат — это те люди, которые продают свое время, ресурсы и сдают их в контракт», — продолжил Дараган.

Евросоюз развалится

С 2025 года это уже перестало быть астрологическим прогнозом и превратилось в реальность, которую признают политологи и экономисты, подчеркнул Дараган. «Это просто реальность, с которой мы теперь сегодня уже живем и заканчиваем этот год. Процесс продолжится. Обратного отката не будет», — констатировал он. По версии астролога, неспокойно будет на юге Европы, сложности ожидают и Германию — предположительно, в виде некого гражданского конфликта. Кроме того, заново возникнет «экономическая, идейная или какая-то другая» граница между ФРГ и ГДР.

ИИ не поработит человечество

Эзотерик считает, что в ближайшие лет 10-15 этого опасаться точно не стоит — люди преувеличивают опасность искусственного интеллекта. По факту это «набор алгебры», нечто запрограмированное, и самостоятельного мышления у ИИ нет — в его «рассуждениях» всегда будут логические дыры. Впрочем, Констатин Дараган признал, что под влиянием искусственного интеллекта мир все же изменится.

Фото: РИА «Новости»

Представителям каких знаков Зодиака повезет в 2026 году?

Год станет временем перемен в первую очередь для тех, кто родился в начале периода, на который приходится сфера влияния его знака — то есть примерно с 21 по 25 число. Динамичное развитие ждет Водолеев, Скорпионов, Близнецов и Овнов. Однако Константин Дараган предупредил, что это лишь очень общая, примерная картина — индивидуальные гороскопы будут точнее.