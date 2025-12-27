Взрывы в Киеве не утихают несколько часов. Что происходит? Сигналы тревоги по всей Украине
Массированный удар по Украине нанесли в ночь на 27 декабря
Украинские власти заявили о масштабной атаке на военные и инфраструктурные объекты по всей стране. В ночь на 27 декабря сигналы воздушной тревоги охватили каждую украинскую область.
В столице страны и ряде центральных областей гремят взрывы. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога, карта мониторинга угроз «вспыхнула» красным цветом.
Первые сообщения о ракетной опасности поступили с юга. Воздушные силы ВСУ зафиксировали скоростную цель над Николаевской областью, которая двигалась курсом на север. Спустя семь минут аналогичная цель была замечена в Кировоградской области, она направлялась на северо-запад.
Ситуация резко обострилась через полчаса, когда объявили угрозу применения баллистического вооружения.
Сразу после этого в Киеве прогремели первые взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил работу систем противовоздушной обороны и призвал жителей оставаться в укрытиях.
Украинский блогер Анатолий Шарий написал, что «вероятно, ракета прилетела по ТЭЦ».
«Пишут, что свет около 10 раз моргнул, воды нет», — уточнил он.
Ракетная атака носит сложный, маневренный характер. По данным украинских мониторинговых ресурсов, цели постоянно меняли направление:
- Кировоградская область: ракета шла на Новоархангельск, но резко повернула в сторону Тального и Жашкова.
- Полтавская область: скоростная цель зафиксирована в районе Новых Санжар.
- Черкасская область: одна из ракет была направлена непосредственно на Черкассы, после чего прошла мимо Золотоноши курсом на север.
- Днепропетровская и Харьковская области: зафиксировано движение ракет на запад.
Позднее стало известно, что атаку ведут как крылатые ракеты, так и баллистика. Сложная траектория полета и одновременное использование разных типов вооружения максимально затрудняют работу украинской ПВО.
На данный момент канонада в Киеве продолжается, жители сообщают о нескольких волнах взрывов.
Информации о конкретных пораженных целях и последствиях ударов в Киеве и регионах от официальных ведомств на текущий момент нет.
Сильные взрывы в Киеве звучали и в ночь на 17 декабря.