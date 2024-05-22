Американские конгрессмены потребовали от Пентагона разрешить ВСУ наносить удары американским оружием по территории России. Украинский политик и участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник в разговоре с 360.ru предположил, что согласие давно получено — США просто ждут удобного момента.

США просчитывают все возможности

У меня сложилось впечатление, что на все свои просьбы конгрессмены и украинцы давно получили согласие. Каждый раз, когда Запад только говорит: «Мы скоро будем поставлять оружие» — оно уже находится на Украине. Когда они говорят: «Разрешите ударить по территории России?» — они бьют этим оружием.

Украина просит высокоточное оружие, но управляют им американцы: они его сопровождают, дают целеполагание. Да, пуск могут произвести и украинские вооруженные силы. Но как бы они стреляли без спутникового сопровождения, без наведения на цели и так далее?