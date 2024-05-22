Выжидая момент. Разрешат ли США бить вглубь России?
Украинский политик Олейник: американцы руководят ВСУ и определяют их цели
Американские конгрессмены потребовали от Пентагона разрешить ВСУ наносить удары американским оружием по территории России. Украинский политик и участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник в разговоре с 360.ru предположил, что согласие давно получено — США просто ждут удобного момента.
Далее — прямая речь политика.
США просчитывают все возможности
У меня сложилось впечатление, что на все свои просьбы конгрессмены и украинцы давно получили согласие. Каждый раз, когда Запад только говорит: «Мы скоро будем поставлять оружие» — оно уже находится на Украине. Когда они говорят: «Разрешите ударить по территории России?» — они бьют этим оружием.
Украина просит высокоточное оружие, но управляют им американцы: они его сопровождают, дают целеполагание. Да, пуск могут произвести и украинские вооруженные силы. Но как бы они стреляли без спутникового сопровождения, без наведения на цели и так далее?
Думаю, сейчас они ведут разговор о более глубинном ударе. Все знают, что в районе Харькова дела плохи, идет масштабное продвижение российских войск, поэтому украинцы и их сторонники просят разрешения ударить по тылам, вглубь России.
Понятно, что американцы просчитывают все возможности и последствия — они все время играют на грани фола. США стараются не переходить ту линию, за которой может быть более серьезный ответ от российской стороны. Однако давление растет.
Министр обороны США Ллойд Остин вместе с президентом Джо Байденом пытаются аккуратно уйти от этой темы: они все прекрасно понимают, что рано или поздно может состояться прямой конфликт — Соединенных Штатов с Вооруженными силами России. Его можно организовать в любой точке мира.