Выпускница новосибирской школы уехала на СВО вместо поступления в вуз

Мечтавшая о карьере врача ученица школы Новосибирска не стала сдавать экзамены, а подписала контракт и уехала в зону проведения специальной военной операции, где работает до сих пор и оказывает помощь раненым бойцам. В интервью сайту nsk.kp.ru она рассказала, что в военкомате ее приняли только со второй попытки.

Девушка пояснила, что о контрактной службе задумалась, когда началась частичная мобилизация. Тогда она училась в выпускном классе, но решила дождаться 18-летия. Буквально через два дня после дня рождения пришла в городской военкомат, но ей отказали.

«В июне, за месяц до ЕГЭ, я снова пришла и подписала уже контракт на службу в зоне спецоперации санитаркой. Конечно, меня сперва не хотели брать из-за возраста. Спрашивали: „Девочка, уверена ли ты?“. Но я убедила, что это обдуманное решение», — заявила девушка.

Она добавила, что амуницию купила за счет денег, которые заработал в пиццерии. Родителям позвонила уже из части. Девушка подчеркнула, что сейчас родные ее поддерживают, но продолжают беспокоиться.

«Мы учились первой помощи, стрельбе, ориентированию. Люди там в отцы и матери мне годились, иногда вместо имени называли просто — ребенок. Я решила, пусть это будет мой позывной», — призналась собеседница издания.

В зону боевых действий она попала только в конце прошлого года. По словам девушки, сначала она переживала сможет ли справиться с военными условиями, но сейчас уже все в порядке.

«Наша работа — оказание первой помощи. Раненых привозят к нам в полевой госпиталь. Мы помогаем и отправляем на следующую точку эвакуации», — добавила она.

После окончания контракта и возвращения домой девушка решила поступить в медицинский вуз, чтобы выучиться на терапевта, а в будущем стать абдоминальным хирургом.

Женщины в зоне спецоперации работают не только медсестрами, но также получают должности командиров. Об этом 360.ru рассказала попавшая на фронт Кристина с позывным Ведьма, которая сейчас возглавляет штурмовой взвод.

Она отметила, что в военкоматах ей долго отказывали, но девушка пошла на хитрость и представилась медиком. За один год на фронте она продемонстрировала боевые качества и стала командиром.