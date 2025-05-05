Тактический успех стратегическим не станет. ВСУ пошли на Курск в надежде на медийный шум
Экс-командир Луговой: ВСУ не смогут достичь стратегического успеха под Курском
ВСУ попытались прорваться в Курскую область и отрезать поселок Теткино. Экс-командир подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой подчеркнул, что достичь стратегического успеха подобными действиями невозможно.
Луговой отметил, что не стал бы форсировать события и давать какое-либо оценочное суждение таким попыткам.
«Мы уже говорили много раз: есть группировка, она маневрирует в нашем приграничье. И сам факт вторжения не был какой-то неожиданностью», — пояснил он.
Какое направление ВСУ выберут для атак
ВСУ, напомнил экс-командир подразделения «Вагнера», сначала организовывают атаку беспилотников, в том числе по мирным объектам и жителям, потом заходят передовые диверсионно-разведывательные отряды. После них — механизированные части: как раз такие соединения при поддержке пехоты на квадроциклах пробовали вторгнуться в регион в ночь на 5 мая.
Противник не оставляет попыток для того, чтобы закрепиться. По моим прогнозам, они будут пытаться еще и немного ближе к Брянской области.
Константин Луговой
экс-командир подразделения ЧВК «Вагнер»
Брянщина, обратил внимание Луговой, интересует Украину, поскольку в этом районе находится стратегическая трасса, Рыльск. И если противник там закрепится, то сможет спокойно доставать до Курчатовской АЭС.
«Это была стратегическая цель первого вторжения в Суджанский район, и сейчас, думаю, противник не оставит [попыток]. Пехота у ВСУ есть, они поднакопили некоторые резервы, техника идет, <…> они формируют новые механизированные бригады, нервы портят», — сказал собеседник 360.ru.
Чего добивается Зеленский?
По словам экс-командира подразделения «Вагнера», Владимир Зеленский больше настроен на медийный эффект от подобных действий для улучшения переговорных позиций, пусть и ценой жертв.
Президент — актер, шоумен. И это его конек: любой инфоповод он оборачивает в некий спектакль. <…> Тактический успех эта операция, возможно, какой-то принесет. Но развить его в стратегический невозможно.
Константин Луговой
Российские военные, сказал он, уже готовы и сделали определенные выводы после вторжения ВСУ в Суджанский район.
«Поэтому действительно это, наверное, больше медийный проект нашего неуважаемого актера», — заключил он.