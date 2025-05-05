Тактический успех стратегическим не станет. ВСУ пошли на Курск в надежде на медийный шум

ВСУ попытались прорваться в Курскую область и отрезать поселок Теткино. Экс-командир подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой подчеркнул, что достичь стратегического успеха подобными действиями невозможно.

Луговой отметил, что не стал бы форсировать события и давать какое-либо оценочное суждение таким попыткам.

«Мы уже говорили много раз: есть группировка, она маневрирует в нашем приграничье. И сам факт вторжения не был какой-то неожиданностью», — пояснил он.

Какое направление ВСУ выберут для атак

ВСУ, напомнил экс-командир подразделения «Вагнера», сначала организовывают атаку беспилотников, в том числе по мирным объектам и жителям, потом заходят передовые диверсионно-разведывательные отряды. После них — механизированные части: как раз такие соединения при поддержке пехоты на квадроциклах пробовали вторгнуться в регион в ночь на 5 мая.