ВСУ попытались прорваться в Курскую область

ВСУ совершили новую попытку прорыва в Курскую область. Противник хочет отрезать поселок Теткино. Об этом сообщил Shot .

По информации Telegram-канала, в наступлении, начавшемся вечером 4 мая, приняли участие до 250 украинских боевиков и больше 15 единиц тяжелой техники, а также квадроциклы, на которых передвигались пехотинцы.

Части техники и личного состава ВСУ лишились ночью на 5 мая во время подхода к госгранице. Подступы со стороны Сумской области ведутся от населенных пунктов Дорошовка и Бояро-Лежачи.

Атаку отражают бойцы ВС России и пограничники Глушковского района. Бои в районе границы на окраине поселка Теткино продолжаются.

Ранее стало известно, что российские военные создадут «полосу безопасности» в приграничных районах Сумской области. К ее формированию уже приступили.