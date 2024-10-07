Россия собрала и задокументировала факты применения и подготовки использования украинскими боевиками химического оружия в зоне проведения спецоперации. Передача этих данных в профильные международные организации никакого результата не дала из-за лобби покровительствующих Украине стран Запада, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова .

Она подчеркнула, что украинские боевики использовали хлор, аммиак, аммиачную селитру и серную кислоту, а также запрещенные Конвенцией о химическом оружии химикаты «Би-Зет» и хлорпикрин. Жертвами атак стали как российские военнослужащие и чиновники гражданских администраций, так и мирные люди.

Кроме того, украинские военные намеренно атаковали промышленные химические предприятия в Донецкой и Луганской народных республиках и подконтрольных Киеву областях для организации экологической катастрофы.

«Созданная Западом атмосфера безнаказанности развязала руки киевскому режиму для проведения более масштабных преступлений, связанных с применением токсичных химикатов. Нам достоверно известно, что украинская сторона при активном содействии западных стран планирует совершить серию провокаций в зоне СВО, направленных против России», — сказала Захарова.

Она пояснила, что, по подтвержденным сведениям, страны НАТО поставили на Украину более 70 устройств выявления и фиксации токсичных веществ, в том числе детекторы для обнаружения запрещенных химикатов и средства газоанализа.

В профильных центрах радиационной, химической и биологической защиты стран НАТО прошли тренировки украинские силовики, где им рассказали об уже отработанных случаях химических провокаций «под чужим флагом» в Сирии с последующей фальсификацией доказательств.

«Как мы понимаем, сфабрикованные недалеко от линии боевого соприкосновения якобы фактологические материалы передадут оперативно прибывшим на Украину международным экспертам для составления так называемого псевдонезависимого отчета по факту надуманного применения Москвой химического оружия», — заявила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что вполне понимает цель подобных акций. Страны Запада в своем желании добиться «стратегического» поражения России решили не соблюдать международные нормы и использовать уже отработанный опыт.

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе прошедшего в понедельник, 7 октября, брифинга заявил о подготовке Украиной провокации с использованием химического оружия для обвинения России.

В качестве доказательств он привел поставки огромных партий средств индивидуальной защиты на Украину, а также соглашение страны с Организацией по запрещению химического оружия, которая разрешит украинским властям предоставить свои поддельные доказательства независимым аудиторам.