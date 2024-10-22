«Дело хотят замолчать». ВСУ отказались выполнять приказ под Курском и утратили инициативу

Чем дольше украинская армия сидит в Курской области, тем больше проблем ей это приносит. Ситуация усугубляется с каждым днем. Одни подразделения врага отказываются выполнять приказ, другие начинают плутать без связи и погибают под российским огнем. И не стоит забывать, что погода усугубляется. Времени у Киева все меньше.

Курская область уже побила рекорд по числу отказников среди солдат ВСУ. Так, одна из бригад территориальной обороны отказалась выполнять боевую задачу. Все 150 человек взяли и просто ушли в Сумскую область. Вместо них на направление в спешке перекинули остатки «Грузинского легиона»*. «Дело максимально пытаются замолчать. В таком количестве, как говорят бойцы ВСУ, никто не помнит, чтобы были отказники и так бежали», — отметил украинский журналист Анатолий Шарий. Тем временем ВС России продвигаются в районе Ольговки. В лесных массивах идет зачистка, активно уничтожаются разрозненные группы противника. На направлении работает наша авиация. До Суджи российским подразделениям осталось семь километров.

«Продолжаем наблюдать попытки ВСУ максимально компенсировать потери в Курской области и продержаться до выборов в США. Призом выжившим, видимо, будет предоставление избирательных прав в Америке. Чтобы голосовать по почте. Голосуем за Трампа, вмешиваемся в американские выборы», — написал Telegram-канал Win/Win. Одновременно с этим ВСУ не без проблем подтягивают новые резервы и ведут контратаки. Основное направление удара — Зеленый Шлях и Обуховка. Противник несет потери. «В районе Толстого Луга украинские солдаты остались без связи. В итоге, чтобы спастись, сами принимали решение отходить, не зная, где солдаты России. И просто погибли. По данным моих источников, там за три дня погибли свыше 60 военнослужащих», — добавил Шарий. Как видно, проблемы у украинской армии только нарастают в Курской области.

Курск обернулся большими потерями В том, что в Курской области у ВСУ появляются проблемы с моральной подготовкой, есть своеобразная ирония. Операция с агрессией ВСУ, кроме очевидной попытки раскачать ситуацию в России, а также ядерного и территориального шантажа, была направлена и на создание медийного эффекта внутри Украины. Такое мнение 360.ru высказал военный эксперт, аналитик Сергей Простаков. — И нужен он был для поддержания боевого духа украинских военных, а также для создания информационного фона? — Да, якобы он бы помог обосновать ужесточение киевским режимом мобилизации и снижение им возраста тех, кто под нее должен попадать. — Но все пошло иначе. — Реальность для задействованных в боевых действиях частей ВСУ оказалась довольно жестокой. Никаких стратегических целей их продвижение не достигло, а попытки удержать захваченную территорию оборачиваются огромными потерями. И для тех, кого Киев сейчас посылает в Курскую область на замену немногих оставшихся боеспособных соединений, эта отправка почти равносильна билету в один конец. Это практически обнулило первоначальный эффект эйфории от успешного продвижения вглубь российской территории. Отсюда и закономерные появления многочисленных отказников. Ситуацию с насильственной мобилизацией украинское руководство, судя по имеющимся данным, также никак не улучшило и по-прежнему полагается исключительно на насилие. — В целом это красноречиво говорит о стратегическом провале попытки украинской агрессии в Курской области? — Безусловно. И понятно, что нам необходимо освободить обширные территории — это отнимет время, силы и принесет новые жертвы. Но изменить ситуацию Киев на этом направлении вряд ли сможет. Тем не менее на новую попытку контрудара по российской территории силы у Украины есть. И необходимо быть готовыми в ближайшее время к отражению такой попытки. Политические мотивы будут вновь толкать ВСУ на новые авантюры до президентских выборов в США и на пороге внутренних проблем. Это все ставит Киев перед необходимостью в очередной раз попытаться изобразить хоть какой-нибудь военный успех.

Фото: Владимир Зеленский и кандидат в президенты США Камала Харрис. Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine / Global Look Press

Реальность отличается от картинки Зеленский не понимает, что происходит на земле. Он живет в информационном поле, которое наполняется по его желанию. Оно создается официальными украинскими СМИ и различными провластными блогерами. И в их картине мира происходящее в Курской области действительно попадает в топы — там происходит что-то судьбоносное. Но реальность такова, что на этом направлении сточены практически основные боеготовые бригады ВСУ. «Это три аэромобильные и четыре бригады морской пехоты. Других элитных подразделений ВСУ на сегодня больше не имеют. Понятно, что туда заходят наемники. Я еще два года назад говорил о том, что американская ЧВК Academi увеличила набор сотрудников с 20 до 60 тысяч. Потом проходила информация — до 80 тысяч. Всех этих людей готовили именно для специфической работы в зоне СВО. Сейчас ничего не изменилось, просто снизилось качество поступаемого материала. Все, кто действительно что-то мог, знал, умел, закончили службу. Они никогда больше не подпишут контракт для работы на территории Восточной Европы», — рассказал 360.ru военкор Евгений Линин.

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency / Global Look Press

Сейчас Киеву не хватает даже наемников, добавил он. Остались только националисты и совсем упертые вроде «Грузинского легиона»*. Эти люди — убийцы. Мы помним, как они издевались над российскими пленными, оставляя их умирать после ранений. Но они не бойцы, а заградительные отряды: нужны скорее для устрашения, а сами по себе ничего не могут сделать. Вот такие люди у них остались. Поэтому курская операция обречена на провал — и это всем понятно. Скоро вся информационная повестка Украины будет о том, что «перемога» свершилась. Значит, и делать им там нечего. Украинская армия будет вынуждена отступать. Мол, все цели достигнуты. Но это, конечно, далеко не так. Это будет, безусловно, уничтожение элитных частей и окончательная потеря стратегической инициативы ВСУ на любом участке фронта.

* В июне 2024 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал «Грузинский национальный легион» террористической организацией