От вермахта до Украины. Как «Грузинский национальный легион» орудует на стороне ВСУ

Грузинские националисты отправились воевать на Украину еще 10 лет назад — они стали первыми иностранными военными под знаменами ВСУ и быстро заслужили славу одних из самых жестоких подразделений. Кто привел грузин и создал «Грузинский национальный легион»*, разбирался 360.ru.

Что такое «Грузинский национальный легион»* в ВСУ Биография Мамуки Мамулашвили Создателем «Грузинского национального легиона»* ВСУ стал президент Национальной федерации смешанных единоборств Грузии Мамука Мамулашвили**. В 1992 году он, будучи 14-летним подростком, сбежал из дома к отцу-генералу, который бился в Абхазии. Папа не стал возвращать сына домой, и тот воевал наравне со взрослыми. Когда парень попал в плен, Мамулашвили-старший не повторил жест своего земляка Сталина и обменял сына на пленного абхазца. Мамулашвили**-младший вернулся домой и стал первым и единственным подростком — кавалером орденом Вахтанга Горгасала III степени.

Интересно Орден Вахтанга Горгасала, как правило, вручали военным. И среди первых награжденных числятся граждане… Украины. Да, примерно 150 украинских националистов экспедиционного корпуса «Арго» в 1993 году отправились воевать в Абхазию на стороне Грузии. Грузинские власти толерантно называли их «волонтерами» и в довесок к орденам давали денег, право бесплатно пользоваться общественным транспортом и дармовую страховку. Орден Вахтанга Горгасала, как правило, вручали военным. И среди первых награжденных числятся граждане… Украины. Да, примерно 150 украинских националистов экспедиционного корпуса «Арго» в 1993 году отправились воевать в Абхазию на стороне Грузии. Грузинские власти толерантно называли их «волонтерами» и в довесок к орденам давали денег, право бесплатно пользоваться общественным транспортом и дармовую страховку.

Как мы знаем, помощь украинцев не помогла: в 1993 году абхазская кампания закончилась неудачей для Грузии. Мамулашвили** недолго грустил на гражданке и спустя год записался иностранным добровольцем к чеченским сепаратистам. Которые, кстати, еще недавно стреляли в него в Абхазии. Там же, в Чечне, Мамулашвили встретил и старых приятелей с Украины, которые тоже решили повоевать с россиянами. Когда Первая чеченская закончилась, грузинский военный отправился в Париж, чтобы «завершить свое образование». Какое конкретно и где именно — неизвестно.

Фото: Мамука Мамулашвили** на Украине, 2014 год / Википедия

Мамулашвили** снова всплыл уже в новом веке: с 2009 по 2012 год служил старшим военным советником третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Кстати, членом его партии «Единое национальное движение» была и остается депутат грузинского парламента, а по совместительству — старшая сестра вояки Нона Мамулашвили. Само собой, Мамулашвили** принимал участие в Восьмидневной августовской войне 2008 года. Позже, после так называемого Евромайдана, он в 2014-м принялся вербовать земляков в «Грузинский национальный легион»* ВСУ. Все было законно: власти Грузии официально разрешали воевать своим гражданам на стороне Украины.

Фото: «Грузинский легион»* пополняли и женщины: это 30-летняя мать троих детей Нана, которая воевала под Донецком, пока ее дети росли в Грузии, 2018 год. David Tesinsky / Global Look Press

«Грузинский легион»* основали в феврале 2014 года. Мамулашвили** сам придумал его шеврон: щит в цветах украинского флага, в центре которого — голова оскалившегося волка с красными глазами и картой Грузии на лбу. Нарисовал эту эмблему снайпер Алеко Григорашвили. Он погиб 19 декабря 2014 года вблизи села Старый Айдар.

Фото: Алеко Григолашвили и эмблема «Грузинского национального легиона»* ВСУ / Википедия

«Грузинский легион» вермахта Мамулашвили** охотно раздавал интервью украинской прессе и не скрывал, что его военное формирование — дань памяти другому «Грузинскому легиону», который существовал с 1941 по 1945 год и был сформирован из грузин-военнопленных и эмигрантов. Нынешние легионеры дали им определение «грузинские бандеровцы». В этот легион входили восемь батальонов, и все со звучными именами вроде «Давид Строитель», «Царица Тамара», «Илья Чавчавадзе», «Георгий Саакадзе». Особняком стоял батальон особого назначения «Бергманн». Он выполнял зачистки при отступлении немецких войск, охотился на партизан, подавлял Варшавское восстание. К счастью, большинство грузин при первой же возможности дезертировали из вермахта, вступали в ряды местного сопротивления и бесстрашно громили фашистов. А тех, кто с ними сотрудничал, после победы казнили или отправили в лагеря. Хотя горстке приспешников оккупантов удалось сбежать на Запад.

Фото: Грузинские легионеры под охраной американских солдат, 1945 год / Википедия

«Грузинский национальный легион»* после 2014 года Но вернемся ближе к сегодняшнему дню. Мамулашвили** широким жестом разрешил служить у себя гражданам США. В конце 2014 года в гости к легиону* приезжал тогдашний министр Грузии по вопросам европейской интеграции Георгий Барамидзе. Наемников очень хвалил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. В 2016 году глава украинских раскольников — Украинской православной церкви Киевского патриархата — патриарх Филарет наградил 29 грузинских бойцов медалью за «любовь и жертвенность ради Украины». Однако скоро приключился скандал: «Грузинский легион»* поссорился с новым командиром 54-й ОМБр ВСУ, в состав которой входил с 2016 года. Грузины на весь интернет пожаловались на комбрига Алексея Майстренко: он якобы пытался их депортировать. Заявили, что их подразделение выходит из бригады. Ответ командования был прекрасен: «Грузинского национального легиона»* никогда и не было в составе 54-й отдельной механизированной бригады.

Интересно Заявление командования 54-й механизированной бригады ВСУ было ожидаемо: не зря же она носит имя гетмана Ивана Мазепы. Этот персонаж во время Северной войны между Россией и Швецией предал русского царя и перебежал к противникам. А после разгрома войск шведского короля Карла XII под Полтавой в 1709 году бежал в Османскую империю и умер в городе Бендеры. Тоже довольно символично. Заявление командования 54-й механизированной бригады ВСУ было ожидаемо: не зря же она носит имя гетмана Ивана Мазепы. Этот персонаж во время Северной войны между Россией и Швецией предал русского царя и перебежал к противникам. А после разгрома войск шведского короля Карла XII под Полтавой в 1709 году бежал в Османскую империю и умер в городе Бендеры. Тоже довольно символично.

Неизвестно, как использовали время затишья грузинские легионеры. Во всяком случае, на них, как и на чеченцев, служащих в ВСУ, устраивали вполне серьезные покушения. Например, Мамулашвили** со товарищи в 2019 году пытались расстрелять под Киевом. Говорят, это были сугубо финансовые разборки, полиция не стала лезть.

Грузины на СВО Когда началась специальная военная операция России, «Грузинский национальный легион»* стал специальным стратегическим подразделением Главного управления разведки Украины. Деятельность вояк обросли легендами (даром у них, что ли, своя пресс-служба?!). Они и план взятия Киева развалили, и Попасную с Бахмутом защищали, и на польских танках T-72M1 катались. А еще — постоянно проводят образовательные программы, в том числе для теробороны, причем в компании десятков инструкторов НАТО.

Интересно Под патронатом «Грузинского национального легиона»* ВСУ создали Детскую военную академию. Она проводила начальную военную подготовку в украинских школах, а заодно рекламировала службу в армии. Впрочем, легионеры и так занимаются военным рекрутингом, привлекая в ряды Вооруженных сил Украины не только профессиональных бойцов со всего мира, но и специалистов ВПК. Под патронатом «Грузинского национального легиона»* ВСУ создали Детскую военную академию. Она проводила начальную военную подготовку в украинских школах, а заодно рекламировала службу в армии. Впрочем, легионеры и так занимаются военным рекрутингом, привлекая в ряды Вооруженных сил Украины не только профессиональных бойцов со всего мира, но и специалистов ВПК.

Легионеры не стесняются показать свой волчий оскал: они совершенно бесчеловечно убивали беззащитных людей. Но опьяненные кровью садисты сделали ошибку, выложив видеоролики с расстрелами раненых россиян в интернет. Один из грузин радостно смеялся в кадре, глядя на труп с перерезанным горлом. Подлинность видео подтвердили зарубежные издания The New York Times и Reuters, так что президент Украины Владимир Зеленский был вынужден пообещать провести расследование. Тут стоит вспомнить, что Мамулашвили** не раз похвалялся журналистам, будто его бойцы не берут пленных. Так что пришлось срочно делать заявления «Меня не так поняли!» Между тем «весельчака» на видео опознали: это был боец «Грузинского национального легиона»*, в прошлом — телохранитель Михаила Саакашвили, некий Мизафар Шамилов. Сам он представлялся как Теймураз Хизанишвили.

Он переехал на Украину в 2014-м вместе со своим шефом и неплохо устроился: женился на украинке, зажил на широкую ногу, не скрывал любовь к кабриолетам и брендовым вещам, дарил жене бриллианты. Не спрашивайте, на какие шиши: представители легиона* любят рассказывать, что служат задарма, исключительно ради идеи.

Причем в 2019 году за разбойные нападения в Донецкой области Хизанишвили приговорили к трем годам лишения свободы. Но потом быстро сменили отсидку в колонии на испытательный срок. А в 2022-м на фоне видео с пленными никаких последствий вообще не было. Что бы там ни обещал украинский президент. Спустя три месяца после того страшного ролика Хизанишвили вроде бы погиб от тяжелых ранений. Однако Telegram-канал, который занимается отслеживанием военных преступников, заподозрил, что наемник жив и все это время скрывается во Франкфурте-на-Майне. Впрочем, Германии не в новинку прятать военных преступников.

Как власти Грузии относятся к наемникам Сегодня грузинские наемники все так же служат под штандартами ВСУ. Власти Грузии не запрещают своим гражданам в частном порядке вступать в иностранные армии, но от целенаправленной отправки своих военных на Украину отказываются, несмотря на давление со стороны Европы. Да и к наемникам отношение в обществе сильно поменялось. К примеру, Служба госбезопасности страны стала объявлять таких граждан в розыск.

Интересно Бойцы «Грузинского национального легиона»* были первыми в истории Украины иностранцами, которых официально приняли в состав вооруженных сил. Сейчас это наиболее крупное добровольческое диверсионно-разведывательное подразделение, комплектуемое по национальному признаку. Бойцы «Грузинского национального легиона»* были первыми в истории Украины иностранцами, которых официально приняли в состав вооруженных сил. Сейчас это наиболее крупное добровольческое диверсионно-разведывательное подразделение, комплектуемое по национальному признаку.

ФСБ уже установила причастность бойцов легиона* к организации диверсий и терактов на территории России, пыткам ее военнослужащих и убийствам мирного населения. Начиная с августа 2024 года грузинские наемники участвуют в боях в Курской области. Хочется надеяться, что после этого они навсегда забудут дорогу в Россию.

* В июне 2024 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал «Грузинский национальный легион» террористической организацией ** В феврале 2024 года был заочно арестован Басманным судом Москвы по делу о возбуждении ненависти или вражды, объявлен в федеральный и международный розыск.