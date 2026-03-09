ВСУ на дне: дезертиров бросают в штурм, а наши «Цирконы» бьют по самому больному. Итоги СВО за неделю

Пока весь мир сосредоточился на событиях в Персидском заливе, российские войска продолжают планомерно уничтожить нацистов на Украине, освобождая новые территории — выполняют цели СВО, поставленные президентом. Украина оказалась в невыгодном положении, но не стремится идти на контакт, тоже выполняет цель — воевать до последнего украинца. Как далеко продвинулись ВС России и как глубоко упали украинские боевики — в итоговом материалах 360.ru.

Ночной армагеддон В ночь на 7 марта Россия вновь напомнила о своей военной мощи — Украина подверглась одной из самых массированных атак за последнее время. ВС РФ выпустили в небо десятки дронов, а когда украинские системы ПВО «перегрелись», в ход пошли ракеты. Целями стали энергетические объекты и порты в Одессе. Серии ударов дронами-камикадзе «Герань» подняли в небо над Одессой столбы огня и дыма. Взрывы продолжились из-за вторичной детонации и повторного налета беспилотников.

Фото: РИА «Новости»

В 01:30 по Киеву прилетела баллистика, местные предположили, что это были ракеты «Циркон». Следом прогремели повторные взрывы. Одновременно с «Цирконами» по украинской столице ударили дронами, в Киеве возникли перебои с электроснабжением — целями ударов стали ТЭЦ-6 и ТЭЦ-4. Также ВС РФ атаковали железнодорожные узлы, подстанции, распределительные пункты и ремонтные депо. «Для ВПК это давление на киевский кластер ремонтных мощностей, центров управления и логистики, завязанных на столичную энергосистему и железнодорожные хабы», — отметил военкор Александр Коц. Позднее мэр Киева сообщил, что из-за повреждения объекта критической инфраструктуры без тепла остались сразу несколько районов столицы. Всего отопления лишились жители около 2700 домов. Также в некоторых районах Киева отключили электричество. В Днепропетровской области целями удара стали высоковольтные линии, подстанции, тепловая генерация и узловые станции. В прифронтовой зоне на Донецком направлении ВС России целились по энергоузлам и участкам военной логистики. Задачей было усложнить подвоз боеприпасов и горючего, замедлить работу ремонтных площадок и складов.

Фото: РИА «Новости»

В Сумской области российские войска били по железнодорожным узлам и энергетике, нарушая и перегружая коридоры поставки резервов и техники с юга. На западе Украины под удар попали железнодорожные узлы, локомотивный парк и ремонтные мощности. Повреждение станций, подвижного состава и мостов растягивает поставки и заставляет работать на пределе гражданскую и военную логистику, нарушая плавны поставок западной военной помощи.

Эффект таких серий измеряется уже не количеством сбитых или достигших цели ракет за ночь, а деградацией инфраструктуры в целом. Украина вынуждена расходовать ограниченные запасы оборудования, растягивать ремонт, замещать высокотехнологичные решения времянками. Александр Коц военкор.

Прилеты баллистических ракет зафиксировали в Харькове, Россия целилась по инфраструктурным объектам. К середине ночи сирена ракетной опасности гудела в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. По словам президента Владимира Зеленского, за ночь на Украину обрушились 29 ракет и 480 БПЛА. Из-за атаки несколько поездов в Ровенской, Винницкой и Житомирской областях поменяли маршруты следования.

Фото: РИА «Новости»

Ход боевых действий Российские военные продолжают громить украинскую военную технику. В пятницу в Днепропетровской области «Герань» уничтожила вертолет ВСУ Ми-8, борт сгорел как спичка. Ранее Украина лишилась вертолета Ми-24, который использовала как борт ПВО. В Сумской области дроноводы обнаружили ракетную установку чешского производства Vampire. Два удара барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожили вражескую РСЗО. Танкисты уничтожили два опорника ВСУ, где затаились более десятка боевиков. При отходе танк попал под прицел вражеских FPV-дронов, но бойцам удалось вывести машину из-под удара. В Константиновке российские войска утюжат тяжелыми ФАБ логистику и дамбы. Пострадала дамба северо-восточнее города, сообщил телеграм-канал «Рыбарь».

Фото: РИА «Новости»

Российские штурмовики обнаружили в Харьковской области на подступах к селу Графское подземный город пулеметных точек. Сверху все выглядело, как обычный лес. Многие дома в селе соединялись подземными тоннелями, через сеть окопов украинские боевики пытались заходить в тыл российским частям. Штурмовики выявили ходы и обрезали пути. В Сумской области «северяне» уничтожили колонну боевиков. О продвижении живой силы ВСУ сообщили жители Белополья. В последний день недели российские войска авиацией, беспилотниками и ракетами ударила по местам запуска украинских БПЛА дальнего действия.

Фото: РИА «Новости»

В Харьковской области к границе с Россией ВСУ перебросили около восьми тысяч боевиков. Вероятней всего, речь идет не о наступлении, а об укреплении обороны. Скорее всего, ВСУ хотят активизировать деятельно ДРГ на этом направлении. Украинская армия по-прежнему испытывает дефицит кадров. Стало известно, что в 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ квалифицированных связистов преклонного возраста начали переводить в штурмовые отряды. В строй также возвращают дезертиров, ряды пополняют и принудительно мобилизованными.

Девять сел перешли под контроль России За неделю российские войска освободили несколько населенных пунктов. Статистику предоставило Министерство обороны. Резниковка, Дробышево, Яровая, Сосновое в Донецкой Народной Республики;

Веселянка и Горькое в Запорожской области;

Нескучное и Круглое в Харьковской области;

Бобылевка в Сумской области.

Расчленили и сожгли: как в ВСУ хоронят своих Со своими погибшими украинское командование не церемонится. Российские бойцы обнаружили в подвалах на Волчанском направлении тела украинских военных, которых расчленили и сожгли их сослуживцы. Обугленные трупы боевики ВСУ спрятали в подвалах покинутых жилых домов. У части тел отрезаны конечности и даже головы — таким образом боевики пытались оставить возможность признать своих сослуживцев погибшими.

Фото: РИА «Новости»

Обмен пленными: женевские договоренности в действии Россия и Украина передали друг другу по 300 военнопленных. Сейчас освобожденным российским военным оказывают медицинскую и психологическую помощь. Посредниками в проведении обмена выступили ОАЭ и США. Накануне стороны передали друг другу по 200 военнопленных. Оба мероприятия прошли в рамках договоренностей, достигнутых в Женеве 17–18 февраля.