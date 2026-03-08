Несколько районов Киева остались без света

В части Киева отключили электроэнергию. Об этом сообщили местные паблики.

По их данным, без света остались несколько микрорайонов города. Частично обесточило Березняки, Русановку, Позняки, Харьковский массив и Осокорки.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем телеграм-канале, что из-за повреждения объекта критической инфраструктуры без тепла остались сразу несколько районов столицы. Всего отопления лишились жители около 2700 домов.

По словам Кличко, коммунальные службы работают над восстановлением теплоснабжения. Часть многоэтажек пока невозможно подключить из-за серьезных повреждений Дарницкой ТЭЦ.