«Это билет в один конец»: ВСУ готовят побег из Курской области? Иначе будут уничтожены

Уже три месяца как началась атака украинской армии на Курскую область. Если в первую неделю противнику удалось достичь определенных результатов и застигнуть нас врасплох, то потом ВСУ быстро утратили инициативу. Параллельно киевской авантюре началось продвижение российских войск на Донецком направлении. За это время площадь территорий, которые контролирует враг под Курском, сократилась в два раза. Неудивительно, что сейчас активно ходят слухи о том, что украинская армия готовит побег.

К выводу о том, что ВСУ готовятся к бегству из Курской области, например, пришла депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По ее словам, главком Александр Сырский внезапно решил дать победную ретроспективу событиям в Курской области, описав вторжение как величайшую операцию и историческое событие, за которое награждены порядка двух тысяч украинских военных. Вот только сколько из них посмертно, он почему-то не рассказал. Тем не менее Безуглая уверена, что заявление Сырского — предвестник скорого вывода украинской армии из Курской области. Из-за курской авантюры Зеленского, обернувшейся для ВСУ тяжелыми потерями личного состава (причем опытного и обстрелянного) и западной военной техники, в Донбассе для украинской армии сложилась серьезная дилемма: либо отступать с относительно небольшими потерями в живой силе, либо терять территории вместе с людьми.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / Global Look Press

Если в Артемовске и Авдеевке враг сопротивлялся отчаянно, сражаясь за каждый метр, то новые крепости падают одна за другой. Об этом свидетельствуют и сводки с фронта. Практически каждый день ВС России освобождают новые населенные пункты. Освобождение города Курахово — вопрос ближайшего времени. Немецкий аналитик издания Bild Юлиан Репке вовсе сообщил, что ВСУ угрожает окружение в районе Курахова в Донецкой области. Мол, российские войска продвигаются к Кураховскому водохранилищу с северо-востока и юго-запада, взяв под контроль село Максимовка. «Поскольку у ВСУ не хватает резервов и второй линии обороны на этом участке, продвижение русских остается на уровне около двух километров в сутки и создает угрозу еще одного котла. ВСУ, скорее всего, избежат этой угрозы путем еще одного масштабного отступления примерно из 20 населенных пунктов к юго-востоку от села Андреевка», — написал Репке.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / Global Look Press

Противник несет потери Да, ВСУ же три месяца в Курской области. Тем не менее ВС России так или иначе достаточно быстро смогли купировать и локализовать прорыв, а затем и перейти в контратаку. При этом противник несет колоссальные потери. Если мы говорим о логистике, то у нас это достаточно короткий путь. Иными словами, домашние стены нам помогают. Мы хорошо знаем эту территорию. Такое мнение 360.ru высказал участник СВО военкор Евгений Линин. — А что противник? — Логистика сложная. Не хватает боеприпасов, воды и топлива. Солдаты деморализованы, многие не понимают, что они там делают. Кроме того, противник оголил фронт. Значительно ослабил его на других участках. И это не только Донбасс. Это и Харьковское направление. Наши силы продвигаются к Купянску.

Фото: Военнослужащий отдельного диверсионного-разведывательного штурмового отряда «Клуни» добровольческого корпуса во время приведения к бою оружия / РИА «Новости»

— Теперь нужно отступать из Курской области? — Вот только противник не умеет отступать большими силами. Не умеет прикрывать отступление. Для тех, кто находится в Курской области, это билет в один конец. Они там закрепились, а дальше будут уничтожены, потому что удерживать позиции очень тяжело. И в то же время уйти нельзя, потому что некуда. — Что дальше? — Они начнут ломаться. В первую очередь психологически. Начнут отказываться выполнять приказы командира, а когда человек с оружием начинает бояться, он становится непредсказуемым. ВСУ будут и дальше уничтожаться в курском котле.

Фото: Работа расчета гаубицы Д-30 в Курской области / РИА «Новости»

Тактический маневр? Учитывая все это, видимо, сейчас Киев может готовить украинскую и западную общественность к тому, что ВСУ вынуждены будут оставлять захваченные территории в Курской области. Правда, простые украинцы обязательно спросят, а стоило ли это того. Потери украинских военных, по некоторым данным, исчисляются несколькими десятками тысяч. «И все же армии России необходимо находиться начеку, потому что враг коварен. От него можно ожидать все что угодно. Нужно быть готовым ко всему на любом из участков фронта, даже несмотря на то, что мы имеем преимущества. Каждый день освобождается по несколько населенных пунктов. Мы идем на запад, возвращая территории. И на этом фоне какие-либо последние попытки конвульсий режима Зеленского нельзя пропустить. Удар, конечно, может быть. Нужно быть готовым к нему. Поэтому эти слухи могут быть и обманным маневром. С другой стороны, картина предельно ясна», — рассказал 360.ru член президиума общероссийской организации «Офицеры России» ветеран спецподразделений полковник Тимур Сыртланов.

Фото: РИА «Новости»

В связи с кризисом фронта в Донбассе покинуть Курскую область для ВСУ будет целесообразно. Как минимум это сохранит резервы для возможной стабилизации фронта или выстраивания новой линии обороны, в основном по Днепру. Возможно, это даже поможет украинской армии использовать освободившиеся силы для нанесения контрудара. Пусть и локального. Его цель — хоть как-то приподнять моральный дух украинских войск на фоне последних поражений на фронтах СВО. Но заявление Безуглой, возможно, действительно часть вражеской операции по дезинформации, как перед началом вторжения в Курскую область.

Сейчас есть информация о сосредоточении сил и средств противника в курском приграничье. Это может быть усилением для удержания плацдарма, но не исключен ввод „второго эшелона“, для того чтобы достигнуть изначально поставленных целей по захвату Курской АЭС. От Сум до границы — довольно закрытая лесами местность. При грамотной маскировке можно сосредоточить достаточно большую группировку. Юрий Котенок военкор

На этом фоне украинский Telegram-канал «Резидент», ссылаясь на собственные источники в Генштабе, подтверждает, что Сырский снял несколько десятков подразделений с Харьковского и Запорожского фронтов для усиления группировки ВСУ в Курске. И дескать, никакого вывода войск в ближайший месяц не планируется. Сейчас самые большие боевые столкновения происходят в Курской области. Так это или нет — мы узнаем уже в ближайшее время.