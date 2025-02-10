Российские военные нанесли мощный удар по академии Нацгвардии в Харькове. Им удалось уничтожить несколько полковников ВСУ и представителей стран НАТО. Эту атаку со стороны ВС России назвали мощным ходом министра обороны Андрея Белоусова, который встретил западных офицеров русскими ракетами.

Ювелирная работа ракетчиков

По словам военного корреспондента Александра Сладкова, во время атаки в здании нацгвардии проводилось совещание командного состава группировок «Хортица» и «Харьков».

В нем в том числе участвовали и высокопоставленные наемники.

«По моим сведениям, было даже два НАТОвских генерала. Взрыв был мощный, машины скорой помощи сновали по периметру бывшего Московского проспекта», — написал Сладков в своем Telegram-канале, назвав работу российских ракетчиков ювелирной.

Прилет был во время совещания

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что, по предварительной информации, ликвидировать действительно удалось нескольких полковников, старших офицеров бандеровского батальона МВД «Лють» и «пару-тройку» представителей стран НАТО.

Он добавил, что некоторых раненых поместили под особый надзор — местных врачей к ним не подпускают, за ними высылают вертолеты.

«Вероятнее всего, прилет был во время какого-то совещания, иначе сложно понять, что такое количество „красивых целей“ делало в одном месте в одно время», — подчеркнул Лебедев.

«Познакомил натовцев с „Искандером“»

В здании академии Нацгвардии, по словам подпольщика, мог располагаться штаб группировки, которая планировала прорыв неподалеку от села Казачья Лопань в Харьковской области.

Харьковские власти признали удар российских военных, однако заявили, что атака затронула один из крупных рынков в городе. Академию нацгвардии украинские чиновники не упомянули.

В министерстве обороны России пока не прокомментировали удар. Однако это не помешало интернет-пользователям назвать атаку мощным ходом главы ведомства Андрея Белоусова. «Встретил западных офицеров русскими ракетами», «Познакомил натовцев с „Искандером“», — пишут в сети.