Лебедев: при ударе по академии Нацгвардии в Харькове уничтожены полковники ВСУ

Военнослужащие ВС России нанесли удар по академии нацгвардии в Харькове. Об этом РИА «Новости» заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«По предварительным данным, среди погибших есть несколько полковников, есть старшие офицеры бандеровского батальона МВД „Лють“ и есть пара-тройка представителей стран НАТО», — сказал он.

Лебедев добавил, что к некоторым получившие ранения людям не подпускают местных врачей и они находятся под особым надзором.

Координатор пророссийского движения предположил, что прилет мог произойти в момент важного совещания в штабе, поскольку в здании находилось много высокопоставленных лиц. По некоторым данным, там могли обсуждать «планировавшей прорыв возле села Казачья Лопань в Харьковской области».

На прошлой неделе Лебедев сообщил, что российские военные расстреляли из миномета диверсионно-разведывательную группу ВСУ, зашедшую в село Братеница в Сумской области на границе с Россией.