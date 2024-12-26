«Все начинали с простых бойцов». «Легион Вагнер» в Истре собрал авторитетных командиров ЧВК

«Легион Вагнер» в Истре собрал авторитетно уважаемых командиров ЧВК. Сюда прибывают ребята, которые в сердце еще носят символ «Вагнера», его понятия и традиции, рассказал в эксклюзивном интервью 360.ru командир частной военной компании с позывным Чепца.

«Приходят сюда командиры, которые когда-то вместе с ними на различных направлениях выполняли боевую задачу. Я считаю, что это очень правильно. Почему? Потому что я шел за Девятым (Вагнер, командир ЧВК „Вагнер“ Дмитрий Уткин — прим. ред.), а люди шли за мной. Вот она вот такая цепочка, понимаете, влияние. Потому что я верил Девятому, а мои люди верили мне. И вот это вот чувство плеча, чувство взаимоотношения, оно по-прежнему осталось», — рассказал Чепца.

По его словам, командиры и бойцы ЧВК в «Легионе Вагнера» в Истре могут снова встать в строй со своими товарищами.

«А все командиры, которые сейчас принимают участие на этой площадке, — это авторитетно уважаемые люди. Не потому что они командиры, а потому что они все начинали с простых бойцов. Многие из них получили очень много ранений. И чтобы стать командирами, им пришлось пройти от простого бойца до командира. И это чувство плеча, чувство взаимоотношений, эта вот философия „Вагнера“, еще раз подчеркиваю — на основании нашего кодекса чести, — она все равно остается в наших сердцах», — подчеркнул командир ЧВК.

По словам Чепцы, ЧВК «Вагнер» существовала до тех пор, пока был жив сам Вагнер. С его уходом все очень сильно поменялось.

«Да, много ребят ушли сейчас, подписали контракты с различными воинскими подразделениями, но мы по-прежнему общаемся. Все равно тот дух, та философия, которая была в течение девяти лет, пока был наш командир, все равно остается в наших сердцах. Поэтому сегодня, в настоящее время, я очень рад, что Истра предоставила эту площадку», — заключил Чепца.

В Истре бойцам «Вагнера» дали возможность подписать контракт с Минобороны и присоединиться к правильному делу — защите Родины, заявили ранее командиры ЧВК. Они заверили, что каждый боец в душе все равно остается «музыкантом».