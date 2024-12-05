В Истре бойцам «Вагнера» дали возможность подписать контракт с Минобороны и присоединиться к правильному делу — защите Родины. В интервью 360.ru командиры ЧВК признались, что каждый боец в душе все равно остается «музыкантом».
«Истра уникальна тем, что дала возможность ребятам подписать контракт с Минобороны, с Родиной. У них все равно в душе „Вагнер“», — подчеркнули они.
Командиры ЧВК пригласили всех желающих подписать контракт с министерством, вступить в ряды «Легиона Вагнер» и выполнять поставленные государством задачи.
Глава Истры Татьяна Витушева отмечала, что направление спецоперации в «Легионе Вагнера» курирует один из основателей ЧВК Герой России, ДНР и ЛНР с позывным Ратибор.
Полная версия интервью с командирами ЧВК выйдет на телеканале 360.ru и в наших соцсетях 9 декабря в 10:00.
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