В Истре бойцам «Вагнера» дали возможность подписать контракт с Минобороны и присоединиться к правильному делу — защите Родины. В интервью 360.ru командиры ЧВК признались, что каждый боец в душе все равно остается «музыкантом».

«Истра уникальна тем, что дала возможность ребятам подписать контракт с Минобороны, с Родиной. У них все равно в душе „Вагнер“», — подчеркнули они.

Командиры ЧВК пригласили всех желающих подписать контракт с министерством, вступить в ряды «Легиона Вагнер» и выполнять поставленные государством задачи.

Глава Истры Татьяна Витушева отмечала, что направление спецоперации в «Легионе Вагнера» курирует один из основателей ЧВК Герой России, ДНР и ЛНР с позывным Ратибор.