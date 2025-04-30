«Все иконы несли в укрытие». Освобождавшие Горналь морпехи поделились страшными деталями операции

Село Горналь, последний опорный пункт украинских войск на территории Курской области, окончательно зачищен от захватчиков в ходе стремительной операции российских подразделений. Освобождавшие населенный пункт бойцы в беседе с сайтом aif.ru рассказали подробности операции.

Прорыв через Псел: начало операции Бои за Горналь разделились на два этапа: освобождение Свято-Николаевского Белогорского монастыря и последующий штурм самого села. Решающий удар по позициям ВСУ нанесли бойцы Арктического батальона 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Заместитель командира батальона с позывным Лето рассказал, что его подчиненные форсировали реку Псел под прикрытием ветра, который заглушил шум моторных лодок. После высадки десантники быстро продвинулись к монастырю, подавив сопротивление украинских диверсантов.

Фото: РИА «Новости»

«Когда мои ребята высадились, сразу начали двигаться к монастырю. По дороге нарвались на группу „немцев“, много времени на них не потратили и дальше продолжили движение. Так и двигались — от рубежа к рубежу. Уже в самом монастыре у них получилось соединиться с другими бойцами и занять круговую оборону, чтобы отбивать накаты украинцев. Весь бой мы контролировали через разведывательных „птиц“ на командном пункте батальона», — рассказал Лето. Монастырь как крепость: укрепления ВСУ Морпехи, первыми ворвавшиеся в монастырь, обнаружили, что украинские бойцы превратили святыню в укрепленный пункт. Как вспоминает стрелок с позывным Доцент, оккупанты оборудовали огневые точки в окнах, заложив проемы мешками с песком. Подвалы использовались как укрытия, а слухи о подземных ходах в Сумскую область оказались мифом.

Тут вот многие в интернете пишут, мол, там были какие-то ходы подземные, чуть ли не на территорию Сумской области. Так вот, хочу сказать, что не было никаких путей. Подземелья разные — это да. Их вэсэушники тоже пытались как-то под себя приспособить. Доцент

Поддержка с воздуха: «посылки» для морпехов Важную роль в успехе операции сыграли российские беспилотники, которые не только вели разведку, но и снабжали бойцов. «Спасибо огромное нашим птичникам. Постоянно были с нами на связи, помогали воевать, так сказать, на 360 градусов. А кроме того, периодически сбрасывали нам всевозможные грузы — от патронов до сигарет. Должен заметить, что такие „посылки“ боевой дух поднимали невероятно», — отметил стрелок Арктического батальона морской пехоты с позывным Квадрат. Элита ВСУ против «черных беретов» По словам участников штурма, в монастыре оборонялись подготовленные подразделения украинской армии, вероятно, спецназ или наемники.

Фото: РИА «Новости»

«Эти хлопцы были из каких-то специальных подразделений. Это можно было понять по тому, как они были одеты, по их форме. Шлемы с масками и укрытые маскировочными сетями, например, как один их признаков. Или оружие: когда их трофеили, буквально на каждом автомате был прицел навороченный. Просто обычному мобилизованному, которого на улице ТЦК поймали, такое не доверят», — рассказал морпех с позывным Майорчик. Украинцы активно использовали дроны-камикадзе, однако российские бойцы, маневрируя, сводили их эффективность к нулю. После боя: разминирование и святыни После освобождения монастыря саперы приступили к разминированию — отступающие боевики оставили множество растяжек и ловушек.

Даже при беглом осмотре я находил самые разные, так сказать, «сюрпризы» от ВСУ на территории монастыря. Первым делом в глаза бросился миномет, уже уничтоженный, а рядом висела граната, то есть вот такая растяжка. Я снял ее, чтобы другие не нарвались. Потом еще несколько мин видел, но их трогать уже не стал. Дождались саперов. Майорчик

Несмотря на разрушения, морпехи спасли уцелевшие иконы, бережно перенеся их в безопасное место. «Мы, когда уже сражались на территории обители, мы все иконы, которые под завалами находили, собирали и несли к себе в укрытие. Там их хранили, протирали от грязи и пыли. Они нам помогали, я уверен», — поделился боец Доцент.