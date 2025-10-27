ВС России кошмарят ВСУ новыми бомбами, Купянск окружили, на подходе Красноармейск. Итоги СВО за неделю

Окружение Купянска и блокировка ВСУ в районе Красноармейска стали ключевыми событиями недели. Российские войска закрепились на Карантинном острове и прорвались в Малую Токмачку, освободили семь населенных пунктов. Что происходило в зоне СВО за неделю — в материале 360.ru.

Купянск в окружении Давно ожидаемое и прогнозируемое окружение Купянска случилось — начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил об этом Верховному главнокомандующему Владимиру Путину в воскресенье, 26 октября.

На направлении действий группировки войск „Запад“ окружили город Купянск. Штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии шестой армии совершили обходной маневр и овладели переправами противника через реку Оскол южнее города. Валерий Герасимов Начальник Генштаба ВС России

По словам Герасимова, «западники» взаимодействовали с 27-й мотострелковой бригадой первой танковой армии и 47-й мотострелковой дивизией и совместными усилиями блокировали группировку ВСУ на левом берегу восточнее Купянска. В окружение попали около пяти тысяч украинских военных.

Фото: РИА «Новости»

Бои в Красноармейске Продолжается атака на Красноармейск (Покровск). Бойцы российской армии подступают к железнодорожной станции на севере города, несмотря на контратаки ВСУ. Также российские подразделения зафиксировались на кладбище и в восточной части Красноармейска, заходя через микрорайоны Лазурный и Южный. К пятнице Вооруженные силы России прорвали оборону ВСУ в южной и юго-восточной частях Красноармейска. Российские войска приступили к расширению плацдарма на этом участке фронта. По словам Герасимова, в районе Красноармейска заблокированы около 5,5 тысячи украинских военнослужащих.

Фото: РИА «Новости»

На Украине признали тяжелое положение ВСУ в районе Красноармейска, в городе практически на каждой улице идут бои. Пехота оказалась отрезанной от управления и логистики, боевикам приходится идти до позиций 10-15 километров пешком.

Мощное наступление и плацдарм на Карантинном острове В Запорожской области ВС РФ прорвали ключевой оборонительный рубеж противника вдоль реки Янчур. Как сообщило польское издание Myśl Polska, украинское командование рассчитывало задержать на этом участке российских военных до осеннего бездорожья, но планы провалились. Линия фронта сместилась в направлении Гуляйполя. По данным газеты, российская авиация 500-килограммовыми авиабомбами «сравняла с землей» бункеры и укрытия ВСУ. В окрестностях Орехова российская армия задействовала тяжелую технику, проводя механизированные штурмы на трех участках. Колонна техники громила противника в районе сел Нестерянка и Щербаки. Но основной удар нанесли со стороны Работина и Новопокровки в направлении Малой Токмачки, сообщили российские военкоры.

Фото: РИА «Новости»

Позже стало известно, что российские войска перешли в мощное наступление и прорвались в Малую Токмачку. Пехота рассеялась и начала зачистку.

К концу недели российские войска усилили давление на позиции ВСУ в районе Ковшаровки, на участке Песчаное — Глушковка шириной порядка 10 километров. Серая зона в этом районе значительно увеличилась. Успешной оказалась операция по высадке на Карантинном острове в Херсоне. Российские войска форсировали Днепр под огнем противника и выбили украинских боевиков с ключевых объектов. ВСУ попытались провести контратаки и отбить позиции, однако российские бойцы атаку отбили и закрепили за собой плацдарм. В Сумской области в районе Константиновки российские войска отбили три контратаки штурмовиков ВСУ. Противник понес потери, один сдался в плен. В Харьковской области ВСУ провалили две контратаки в районе населенного пункта Меловое-Хатнее. В плен попали три боевика.

Фото: РИА «Новости»

Новая авиабомба напугала ВСУ В Полтаве поднялась паника из-за прилета российской авиабомбы по объекту в 25 километрах от города. По информации медийных вэсэушников, Россия впервые применила реактивную корректируемую авиационную бомбу (КАБ) с дальностью полета более 100 километров. Российские военкоры сообщили, что расстояние от точки запуска КАБ до точки прилета составило около 200 километров.

Реактивные бомбы прилетели также по Одесской области, и тоже впервые, по данным украинских СМИ. Снаряды попали в крупнейший морской торговый порт — ключевой хаб для перевозок нефти, зерна и прочей логистики.

Фото: РИА «Новости»

Украинские мониторинговые каналы рассказали об обманном маневре — бомба пролетела Николаевскую область, Тендеровскую косу, сменила траекторию и атаковала объект в районе Черноморска.

Интересно Речь может идти о УМПБ-5 — авиабомбах с реактивным двигателем и усовершенствованной системой навигации, благодаря которой они могут преодолевать расстояние до 200 километров.

Россия продолжает лишать Украину электроэнергии, досталось ветрякам в районе Краматорска. В субботу загорелся уже третий ветрогенератор, первые два сгорели 22 и 24 октября. Помимо энергетических объектов российские военные на неделе поразили железнодорожный состав для перевозок вооружения ВСУ в Донбасс, а также цеха по производству БПЛА дальнего действия и места их запуска, склад хранения безэкипажных катеров и пункты дислокации украинских боевиков в 147 районах. В ход пошли авиация, беспилотники и артиллерия.

Фото: РИА «Новости»

Какие населенные пункты освободили от ВСУ Российские войска продолжают планомерное освобождение Донбасса и Новороссии от неонацистов. На прошедшей неделе под контроль России перешло семь населенных пунктов. Ленино (молодецкое) в ДНР — село находится на границе с Днепропетровской областью к западу от Красноармейска (Покровска).

Павловка в Запорожской области — отработала группировка войск «Восток».

Ивановка в Днепропетровской области — село освободила группировка «Центр».

Дроновка в ДНР — село находится в шести километрах к западу от Серебрянки и в пяти — к северу от Северска.

Бологовка в Харьковской области — село взяли под контроль «северяне».

Першотравневое в Днепропетровской области — село находится восточнее Купянска.

Проминь в ДНР — село расположено восточнее Красноармейска.

Фото: РИА «Новости»

Неудачные решения и ошибки командования ВСУ От перемены мест… Командование ВСУ продолжает «тасовать» воинские части, перебрасывая их с одной позиции на другую, латая одни дыры и образовывая другие. На этой неделе в Сумскую область из ДНР перевели 17-ю оперативную бригаду нацгвардии под названием «Рейд». Ближе к концу недели в регион также перебросили вновь сформированный батальон в составе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Российские силовики сообщили, что военнослужащие нового батальона не получают денежное довольствие. Уничтожение наемников продолжается В Сумской области в начале недели дроноводы спецназа «Ахмат» выявили и уничтожили хорошо замаскированный в лесополосе опорный пункт ВСУ. Сначала по опорнику ударили дронами-камикадзе, вызвав детонацию боеприпасов и панику в рядах противника. После этого бежавших украинских боевиков добили артиллерией.

Фото: РИА «Новости»

В районе Купянска ВСУ потерпели колоссальные потери в попытках удержаться на своих позициях. После прилетов ФАБ-500 многих боевиков стало практически невозможно идентифицировать. Однако нескольких удалось опознать — ими оказались наемники из Южной Африки. Им пообещали оплату в пять тысяч долларов. Еще троих наемников ликвидировали в ДНР. Группу из трех поляков атаковал беспилотник, у них было вооружение НАТО. Штурмовое подразделение 225-го полка ВСУ перестало существовать, военных ликвидировали при попытке наступления в районе Константиновки. Новейшие корректируемые авиабомбы накрыли большое подразделение ВСУ в Камышанах, расположенных в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Подразделение насчитывало примерно 200-250 бойцов. Они планировали переправиться через Днепр.

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / www.globallookpress.com

Последнее построение в жизни Большие потери понесла 105-я отдельная бригада теробороны ВСУ в Сумской области из-за неопытного и недальновидного командира. Комбриг регулярно устраивал построения личного состава и выкладывал фотографии в соцсети. Российские военные отследили локацию и ударили «Геранями» по скоплению солдат. В украинских пабликах появились некрологи, которые объединяет дата и место гибели бойцов. Ошибка командира дорого обошлась ВСУ. Неудачливый боевик На Константиновском направлении украинский военнослужащий попал в плен в собственном блиндаже, который заняли российские войска, пока он отсутствовал. На допросе украинец рассказал, что его насильно имобилизовали прямо с рабочего места и направили в бой без подготовки в качестве «пушечного мяса».

Фото: РИА «Новости»

«Я запрыгнул в блиндаж, открыл огонь, они побросали оружие и сдались. Когда мы зашли к ним в блиндаж, пришел третий. Он думал, что там свои, а там уже мы», — рассказал штурмовик Южного военного округа с позывным Акуленок.

Обмен телами Россия и Украина 23 октября провели очередной обмен телами погибших военных. «Российская сторона передала на Украину 1000 тел украинских военнослужащих. Мы получили 31 нашего погибшего героя», — сообщил военкор Евгений Поддубный.

Украина в огне В начале недели ВС России нанесли массированный удар «Кинжалами» по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают работу ВПК. Так Россия ответила на террористические атаки Украины по гражданским объектам на своей территории. Атака на энергетический комплекс шла всю ночь. Ракеты запускали минимум в три-четыре волны, сообщили в Минобороны. После взрывов оказался обесточен Чернигов, прекращена подача воды. А в ночь на 24 октября по городу прилетели «Герани», в месте прилетов начались мощные пожары, ночное небо озарилось огнем. В Измаиле Одесской области после взрывов в ночь на 22 октября полностью отключилось электричество. В регионе гудела сирена воздушной опасности.

Фото: РИА «Новости»

Украинская компания ДТЭК сообщила, что в результате удара объект получил значительные повреждения и потребуется длительный ремонт. В Киеве в Голосеевском районе после взрывов начался пожар. Также пламя разгорелось на ТЭЦ-5, огонь был виден из разных концов города. Ракеты прилетели и по Трипольской ТЭС, расположенной в 13 километрах от украинской столицы.