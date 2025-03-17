Военный психоз и нагнетание страха нужны Европе, чтобы воплотить в жизнь давнюю мечту элиты, о которой говорится уже несколько десятилетий. Для этого на вооружение взяли оруэлловские лозунги, сообщила польская газета Do Rzeczy .

«Война — это мир»

Новая администрация США предпринимает решительные шаги по прекращению российско-украинского конфликта. На этом фоне европейские политики делают все более милитаристские заявления. Так и не представив «мирного плана» по Украине, они отрицают дипломатический путь решения проблемы.

Вместо этого европейцы нагнетают военный психоз и сеют страх внутри своих государств ради решения определенных внутренних задач. При этом они играют с реальным конфликтом, к которому в Европе совершенно не готовы.

«Приходится признать, что в то время, когда в мире формируется новый геополитический баланс сил, единственная идея Европы заключается в том, чтобы взять на вооружение проверенные партийные лозунги родом прямиком из „1984“ Джорджа Оруэлла, главным из которых является: „Война — это мир“», — написали авторы материала.