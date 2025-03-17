Военный психоз и Путин у ворот. Европа задумалась о создании «сверхгосударства»
Военный психоз и нагнетание страха нужны Европе, чтобы воплотить в жизнь давнюю мечту элиты, о которой говорится уже несколько десятилетий. Для этого на вооружение взяли оруэлловские лозунги, сообщила польская газета Do Rzeczy.
«Война — это мир»
Новая администрация США предпринимает решительные шаги по прекращению российско-украинского конфликта. На этом фоне европейские политики делают все более милитаристские заявления. Так и не представив «мирного плана» по Украине, они отрицают дипломатический путь решения проблемы.
Вместо этого европейцы нагнетают военный психоз и сеют страх внутри своих государств ради решения определенных внутренних задач. При этом они играют с реальным конфликтом, к которому в Европе совершенно не готовы.
«Приходится признать, что в то время, когда в мире формируется новый геополитический баланс сил, единственная идея Европы заключается в том, чтобы взять на вооружение проверенные партийные лозунги родом прямиком из „1984“ Джорджа Оруэлла, главным из которых является: „Война — это мир“», — написали авторы материала.
Путин «у ворот»
ЕС слепо следовал политике администрации экс-президента США Джо Байдена в начале украинского конфликта и даже соперничал с американцами в жесткости риторики. Особенно отличились президент Франции Эммануэль Макрон и его министры. Действительно, непросто отойти от грозных заявлений к рассуждениям о необходимости прекратить противостояние.
Теперь слова Макрона и подобных ему политиков из европейской элиты сводятся к мантре: «Мы должны вооружаться, потому что Путин уже у наших ворот и к нам может прийти война». Эти слова оказались эффективными в управлении массами, встревоженными призраком надвигающегося конфликта.
«Во-вторых, помимо нарративных и финансовых проблем, Европа действительно должна в определенной степени довооружиться, причем по разным причинам», — добавили журналисты.
Украинский конфликт способствовал опустошению арсеналов западных стран и позволил сделать шокирующее открытие: Европе не хватит имеющихся запасов для ведения полномасштабной войны или для участия в вооруженном конфликте высокой интенсивности.
Польша, с готовностью повторяя всю провоенную риторику, рискует в случае конфликта попасть под первый удар.
«Пристегнем же ремни, потому что безумцы, призывающие первого всадника Апокалипсиса, утверждают, будто он является предвестником мира в Европе», — заключили авторы статьи.